EN VIVO ONLINE: cómo ver Arsenal vs. Manchester City via streaming y TV, por la FA Cup

Gunners y Citizens se vuelven a ver las caras en la presente temporada, esta vez por las semifinales de la copa doméstica más importante del mundo.

Arsenal y protagonizarán uno de los partidos más interesantes del fin de semana. Ninguno pudo hacerle frente al en la Premier League y ahora buscan mejorar lo hecho en esta temporada, buscando un boleto a la final del torneo más antiguo del mundo: la FA Cup.

Los Gunners viven un buen momento, a pesar de algunas derrotas puntuales ante rivales directos en el campeonato local. Ahora tienen revancha ante los Citizens, que mantienen su buen nivel y en el último enfrentamiento lograron vencer a los de Mikel Arteta por el contundente marcador de 3-0.

En Goal te contamos de las opciones para mirar este importante duelo, correspondiente a las semifinales de la :

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO vs Manchester City FECHA Sábado, 18 de julio ESTADIO Wembley HORARIO 20:45 de , 15:45 de , 14:45 de y 13:45 de y

ALINEACIONES PROBABLES

Arsenal: Martinez; Bellerin, Mustafi, Luiz, Tierney; Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Lacazette, Aubameyang

Manchester City: Bravo; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Bernardo Silva, Jesus

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO, aunque la transmisión de TV corresponde a ESPN 3. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN y DirecTV GO ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.