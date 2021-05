EN VIVO ONLINE: cómo y dónde ver Manchester City vs. PSG por internet en streaming y TV

Los parisinos buscan remontar en el Etihad contra un Guardiola que busca su primera Orejona desde 2011.

Una nueva jornada de Champions League llega y cada vez se acerca el momento de conocer la nuevo campeón de Europa. Tras una ida llena de emociones, Manchester City y PSG se vuelven a ver la caras para definir al primer finalista en el partido de vuelta de las semifinales.

En el Parque de los Príncipes, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino abrió el marcador con un tanto de Marquinhos. Para la segunda mitad Kevin De Bruyne y Riyad Mahrez le dieron el triunfo a los de Pep Guardiola.

Pero nada está escrito, aún y cuando está en duda la participación de Kylian Mbappé en el encuentro de vuelta. Tambien hay que recordar que Idrissa Gueye no estará disponible con los franceses por la expulsión que vio tras una dura entrada sobre Ilkay Gündogan.

El duelo decisivo pinta para ser espectacular. Como ya lo dijo el propio Guardiola, las vueltas de semifinales siempre son las más difíciles, por ello en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso europeo.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA MANCHESTER CITY VS. PSG?

PARTIDO Manchester City - PSG FECHA Martes, 4 de mayo ESTADIO Etihad, Manchester HORARIO 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina

¿CÓMO Y DÓNDE VER MANCHESTER CITY VS. PSG EN VIVO POR TV?

Para disfrutar el partido de vuelta de la Champions League por televisión totalmente en vivo, en España lo podrán ver qwuienes tengan acceso a los canales de Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica y México las transmisión es por ESPN y FOX Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

M. Liga de Campeones (M50 O114)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica ESPN

ESPN 2 ARG: 16:00; CHI: 15:00; COL: 14:00 México ESPN

FOX Sports

FOX Sports 2

ESPN 2 14:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Manchetser City vs. PSG por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: ESPN Play, Blue to Go, FOX Play, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.