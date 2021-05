EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Granada vs. Real Madrid de LaLiga por internet en streaming y TV

El equipo de Zidane se juega su última carta para intentar ganar la liga de España.

Granada y Real Madrid se ven las caras en la Fecha 36 de LaLiga, donde el conjunto merengue aún tiene chances de arrebatarle el primer lugar al Atlético de Madrid.

Para ello, los de Zidane tienen que ganar, porque en caso de dejar puntos en el camino la posibilidad de sumar un título en este semestre será nula.

Para esto, el cuadro blanco no podrá contar con Sergio Ramos, Varane, Mendy, Dani Carvajal y Lucas Vázquez por lesión, además Marcelo tampoco verá acción por una discución que tuvo con Zidane. Pero al menos la cosa está pareja porque en Granada las cosas están peor al tener 10 hombres fuera.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el partido.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA GRANADA VS. REAL MADRID?

PARTIDO Granada - Real Madrid FECHA Jueves 13 de mayo ESTADIO Nuevo Los Cármenes | Granada HORARIO 22:00 de España; 15:00 de México y Colombia; 16:00 de Chile; 17:00 de Argentina

¿CÓMO Y DÓNDE VER GRANDA VS. REAL MADRID EN VIVO POR TV?

Para disfrutar el partido de la Fecha 36 por televisión totalmente en vivo, en España lo podrán ver quienes tengan acceso a los canales de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica se mira por DIRECTV Sports, mientras que en México las transmisión es por SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 2 (M48 O117)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar 22:00 Sudamérica ESPN 2 17:00 de ARG; 16:00 de CHI; 15:00 de COL México SKY Sports (504-546) 15:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Granada vs Real Madrid por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Blue to Go, ESPN Play, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.