EN VIVO ONLINE: cómo ver Bayern Munich vs. Sevilla, por la Supercopa de Europa por Internet y streaming

Los campeones de la Champions League y Europa League se miden en un compromiso que luce realmente interesante.

Bayern Munich es el equipo del momento. Luego de llevarse el triplete y comenzar la temporada con una impresionante goleada ante Schalke por 8-0, el equipo de Hansi Flick busca un nuevo título cuando enfrente al en la .

Los Bávaros demostraron en el inicio de la que mantienen la contundencia y el nivel que les llevó a consagrarse campeones de la . Ahora cuentan con la incorporación de Leroy Sané, quien llega procedente de .

Por otro lado, el equipo de Julen Lopetegui espera dar un salto de calidad en esta temporada. Luego de conquistar una vez más la , los andaluces esperan competir en la elite y el mejor termómetro posible es enfrentar al Bayern Munich.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Bayern Munich - Sevilla FECHA Jueves 24 de septiembre del 2020 ESTADIO Puskas Arena, Budapest HORARIO 21:00 de (16:00 de y , 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

: Neuer; Pavard, Sule, Boateng, Lucas Hernández; Goretzka, Kimmich, Sané, Müller; Gnabry y Lewandowski.

Sevilla FC: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Rakitic, Jordán, Ocampos; Suso y De Jong.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En Latinoamérica se puede mirar por ESPN y Fox Sports, a través de sus plataformas en streaming para smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android.

LUGAR STREAMING APLICACIONES Sudamérica Fox Sports, ESPN Fox Sports Play, ESPN Play México Fox Sports, Fox Sports 2, ESPN Fox Sports Play, ESPN Play

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.