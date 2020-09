EN VIVO ONLINE: cómo ver Bayern Munich vs. Schalke por la Bundesliga por Internet y en streaming

Los Bávaros inician su camino en el campeonato local, luego de haber conquistado el triplete en la temporada pasada.

La retoma su actividad con el inicio de una nueva temporada. Y es precisamente su flamante campeón, Bayern Munich, el que pone a rodar el balón en con un interesante compromiso ante el .

Los Bávaros llegan con la moral por las nubes luego de conquistar el triplete: Bundesliga, y . Ahora, de la mano de Hansi Flick, buscan mantener el buen nivel y ratificar su hegemonía en el campeonato.

Vale destacar que el cuadro muniqués hizo movimientos interesantes en el mercado de pases. No solamente por la llegada de Leroy Sané, sino también por la recién anunciada salida de Thiago Alcántara al por 30 millones de euros.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Bayern Munich - Schalke FECHA Viernes 18 de septiembre del 2020 ESTADIO Allianz Arena HORARIO 20:30 de (15:30 de y , 13:30 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Bayern Munich: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman y Lewandowski.

Schalke: Fährmann, Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka, Serdar, Bentaleb, Bozdogan, Harit, Uth y Paciencia.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. En Sudamérica podrá seguirse a través de Claro Sports y en México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica Claro Sports Claro Sports México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.