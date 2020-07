En su cabeza era espectacular...

Los ‘haters’ de Diego Pablo Simeone, como cada curso, se las prometían muy felices. Su inolvidable colección de grandes éxitos populares de ayer, hoy y siempre, invitaba a pensar que, este año, por fin, caería el Cholo. Como sigue en el sitio donde quiere estar y no se ha ido a Inter, , , , United o , ni tampoco , el club del "tragasable" decidió volver a insistir pensando que, por pura probabilidad, este año, sí. Que este año, tocaba. Que este curso, por fin, Simeone fracasaría. Como la estupidez siempre insiste, manos a la obra: a confundir periodismo con casquería y encuesta con carroña. Las cantinelas, las habituales: que si había pitos, que si no le cantaban como antes, que si los jugadores ya no creían en él, que los futbolistas están hartos de correr tanto, que si hay equipo para jugar mejor, que es un cagón, que si gana mucho dinero y que si el le iba a meter siete sin bajar del autobús. Son entrañables.

En su cabeza era espectacular: "Simeone fracasa". Llevan años soñando cantar y contar el final justificado del argentino, verle desgastado, tropezando y marchándose. Creativos persistentes de campañas mediáticas repelentes, son los inventores del “ya caerá el Atleti”, los del “siempre a balón parado”, los del “son los violentos”, los del “son el anti-futbol”, los del “aburen a las ovejas”, los del “hay que jugar mejor” y por supuesto, los de la letanía de "el equipo del pueblo" -pronúnciese “il iquipi dil piibli”-, porque Bernabéu sí puede presumir de ser del pueblo, pero el Cholo no. Este curso se fracasó en Copa ante la Cultural, se insinuaron divorcios, malestares y motines, se llegó a decir que había que poner al Cholo en la frontera, se pidieron dimisiones y se escucharon mofas cuando la RFEF propuso una lista de equipos (sic) donde el Atleti no iba a jugar la Champions. Los ‘haters’ del Cholo se frotaban las manos. Este año, por fin, sí.

¿La realidad? No ha podido ser. Por octavo año consecutivo, los que se pasan la vida intentando retratar al argentino, han quedado retratados. Y como en la película ‘Destino de caballero’, se les ha medido, se les ha evaluado y no han dado la talla. Simeone, caiga peor o mejor, guste o no guste, ha vuelto a conseguir el objetivo. Los datos son inopinables: antes del Cholo, el se había clasificado para Champions en 2 ocasiones de 14 posibles. Con el Cholo se ha clasificado en 8 ocasiones de 8 posibles. Vaya por Dios. Por cierto, con Simeone, el Atleti habrá jugado la Copa de Europa en 8 oportunidades, las mismas que había jugado en club… en toda su historia.

Eso en lo deportivo, porque en lo económico, los datos son aplastantes. El club ha crecido económicamente un 300%, factura cuatro veces más, ingresa el doble y ha multiplicado su presupuesto, que cuando ganó la Liga apenas era de 100 millones y ahora asciende a 500. El club, que antes tenía deuda con Hacienda, hoy la ha cancelado; tiene un entrenador que ha metido en caja más de 400 “kilos” y el club, que todavía tiene una gran deuda, por fin tiene un punto de equilibrio y sostenibilidad. Este Atleti, aunque todavía es pobre respecto a o , hoy es inmensamente rico frente a 17 clubes de Primera y gracias al Cholo, a golpe de clasificación tras clasificación, ya es la 13ª potencia económica de Europa. Datos.

Simeone ha vuelto a conseguir el objetivo y los que le esperaban con la escopeta cargada, ya saben que, este año, tampoco toca. Podrán seguir diciendo que su equipo no juega a nada, que los jugadores no le quieren, que tiene que ganar la Liga, la Champions, la NBA, la NFL, la Nascar y la carrera de sacos de Daganzo de Arriba. En su cabeza, como en 'Pantomima Full', seguirá siendo espectacular...pero cuanto más repiten que Simeone gana mucho, más claro lo tienen los aficionados del Atleti: el Cholo sale muy barato.

Rubén Uría