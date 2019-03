En qué canal y a qué hora juega el Betis en México

Este domingo, Guardado y Lainez buscarán tres puntos más, luego de la mala inercia que atraviesa su equipo.

Desde que contrataron a Andrés Guardado , el Betis recibió a miles de simpatizantes mexicanos. Pero, ahora, tras el fichaje de Diego Lainez , la mayor esperanza futbolística que tienen, se han mutiplicado.

Pese a que en España presentan horarios que en ocasiones son tempranos en nuestro país, varios aficionados se levantan temprano para seguir al canterano del América . El próximo partido del elenco de Quique Setién es frente al Celta de Vigo, en compromiso correspondiente a la jornada 28, el domingo 10 de marzo a las 05:00 ( Tiempo del Centro de México ) por el 516 de SKY.

¿QUIÉN PASA EL FUTBOL ESPAÑOL EN MÉXICO?

La empresa Sky posee los derechos televisivos de La Liga, Copa del Rey y la Supercopa española para la temporada 2018-19 . En tanto, TDN, que también es de paga, emite algunos cotejos a la semana, por lo que son las únicas opciones para seguir los partidos y actuaciones de Diego y Andrés.

¿EN QUÉ CANAL?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516 . Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces se transmite en algún otro canal.

LaLiga siempre es emitida del Canal 516 al 523 , mientras la Premier League tiene su lugar del Canal 524 al 531.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a la mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .