¿En qué canal de TV transmiten el Levante vs. Atlético, de LaLiga?

Poco en juego en el Ciudad de Valencia, una tarde de despedidas

El fútbol será una fiesta, porque lo poco que queda por hacer en esta temporada es celebrar en . El respiró hondo la semana pasada, después de meses de penurias y una segunda vuelta que les condenaba a coquetear con el descenso. Se salvaron con un gol de Bardhi y dejaron en un partido casi amistoso lo que podría haber sido otro de máxima tensión. Condenaron al al pozo de la Segunda División y aseguraron una temporada más en la élite, la tercera consecutiva.

Tampoco el Atlético se juega nada. Terminará la temporada en la segunda posición, de mucho mérito, y hace tiempo que vive sus partidos con escasa pasión, lo lógico para un equipo que no tuvo suficiente para competir por el título pero lo hizo bien para no sufrir por el subcampeonato.

Lo más llamativo, el aroma a fin de ciclo que se vive estos días en el Atlético. Simeone seguirá y él es el centro del proyecto, pero salidas como la de Griezmann y Godín son importantes. No serán los únicos, la próxima temporada no estará Lucas, que como está lesionado no irá al partido, y no se descarta alguna salida importante más como puede ser Filipe Luis o Rodri.

El partido se disputa el 12 de mayo en el Camp Nou a las 18:30 horas de (12:00 en Islas Canarias, 8:00 en , las 7:00 en , 6:00 en , 5:00 en ). Se podrá ver en España a través de beIN LaLiga, y en Latinoamérica por ESPN/Fox Sports.

ZONA CANAL HORARIO España LATAM beIN ESPN ESP: 13:00

ARG: 8:00

CHI: 7:00

COL: 6:00

MEX: 5:00

TELEVISIÓN

Para ver el encuentro puedes contratar el paquete de fútbol de Movistar a partir de 25€ al mes, donde además de las competiciones españolas podrás disfrutar de la , la , la Premier League y la entre otros torneos. Concretamente este partido sólo estará disponible a traves de Movistar Liga de Campeones, que ocupa el dial 50.

En Latinoamérica se verá por ESPN.