En Motagua prefieren esperar antes de decidir la reanudación del Clausura

El presidente financieron del club azul, Juan Carlos Suazo, cree que la situación por la emergencia del coronavirus podría alargarse.

La Liga Nacional propuso que la reanudación del Torneo Clausura 2020 suceda a mediados de mayo, pero desde Motagua creen que habría que esperar antes de tomar una decisión al respecto, porque la emergencia por el coronavirus podría alargarse.

"El gobierno dio hasta el 12 de abril, yo siendo realista, creo que esto se va a extender un poco más. Tenemos que esperar a ver, porque en algún momento se tomará una decisión. En pláticas con Concacaf, ellos son bastante precavidos y prevén reanudar a medidados de mayo, pero hay que ser precavidos y esperar lo que disponga el gobierno", declaró Juan Carlos Suazo, presidente ejecutivo del club azul.

Y agregó: "La junta directiva del Motagua es responsable con los compromisos adquiridos. Hay que esperar las resoluciones de FIFA y Concacaf para tomar una decisión de este tipo. Hoy Motagua está comprometido a cumplir con el mes de salario a los jugadores que es marzo. Habrá que ver las situaciones que se vienen, pero estamos en disposición de cubrir cualquier situación, somos directivos responsables y esperemos lo que define FIFA con respecto a esto".

Por último, se refirió a la posibilidad de que se de por finalizado el Clausura, declarando a Motagua campeón. "He leído los estatutos; a lo que manda es una Asamblea extraordinaria para tomar la decisión. Las bases y reglamentos no prevén este tipo de cosas. Todo deberá pasar por una reunión de las bases de la Liga y en este caso, espero que por primera vez se puedan reunir los 10 presidentes, cosa que no pasa hace mucho tiempo, para tomar una decisión", concluyó Suazo.