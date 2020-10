En Millonarios también: aficionados presionaron al equipo previo al partido ante Nacional

El Clásico de este sábado entre Embajadores y Verdolagas será decisivo para ambos y por eso la afición no para de exigir.

Si en Atlético Nacional llueve, en no escampa y la presión de cara al partido de este sábado en El Campín también está por las nubes. Y no es para menos, pues el no ganarle a su rival más enconado, le puede representar al Albiazul la eliminación definitiva del campeonato, sumando un nuevo fracaso a nivel local, que podría completarse a nivel internacional ante el Cali.

La situación de Millonarios es aún más crítica que la de los paisas, pues los resultados han brillado por su ausencia durante todo el año y la reciente derrota en casa ante el Azucarero por la dejó el proceso de Gamero pendiendo de un hilo.

Sabiendo lo que implica el partido ante el Verde, este viernes en la mañana un grupo de aficionados se acercaron hasta la sede deportiva para reclamarle a jugadores y cuerpo técnico por la pobre campaña y exigir mejores resultados, iniciando por el clásico del país.

Terminado el entrenamiento, David Mackalister Silva, uno de los referentes del platel, salió a hablar con el grupo de hinchas y pidió más apoyo para el equipo que tiene buena cuota de juveniles en sus filas.