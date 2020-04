En México, ¿cuántos días llevamos de cuarentena?

El aislamiento de carácter voluntario —por parte del Poder Ejecutivo— se remonta a finales de marzo del año en curso.

Desde que comenzó la cuarentena a raíz de la pandemia por el coronavirus, las horas parecen días y estos últimos meses. Ese es más o menos el sentir generalizado entre la gente del mundo y, por supuesto, la de .

Aunque las medidas han variado según los países y los gobiernos, las restricciones de movilidad entre las personas no son las mismas que a principios de año. Por eso, aunque la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador no haya decretado un confinamiento forzoso, mucha gente, la cual no vive al día, sí lo lleva a cabo.

A pesar de ello, y otros precauciones contempladas en la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD), el número de casos de COVID-19 en la República ha ido en crecimiento. Se espera que la etapa crítica llegue en breve; sin embargo, eso no debe relajar la prevención de las personas.

¿CUÁNTOS DÍAS LLEVAMOS DE CUARENTENA?

37 días desde el arranque de la JNSD el 23 de marzo del 2020. Algunos contabilizan más, otros menos, mas esa es la cifra de carácter oficial que, en teoría, necesita cumplirse si no tienes un trabajo no esencial y que se puede efectuar a distancia (o vía home office).

¿CUÁNTO TIEMPO VA A DURAR LA CUARENTENA EN MÉXICO?

¿QUÉ MEDIDAS IMPLICA?

¿CUÁNDO VUELVE EL FUTBOL MEXICANO?

