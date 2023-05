En México, ¿Qué canal transmite Sevilla vs Real Madrid por La Liga y a qué hora es?

Sevilla recibirá al Real Madrid por la Fecha 37 de LaLiga de España.

El Sevilla y el Real Madrid abren la Fecha 37 de LaLiga de España, donde los de Carlo Ancelotti buscarán amarrar el segundo general de la clasificación general que les ha venido peleando el Atlético de Madrid. En tanto, Sevilla aspira a meterse a la Conference League de la UEFA y calienta motores para la final de la Europa League, el próximo miércoles contra la Roma.

El partido se jugará este sábado 27 de mayo y dará inicio a las 11:00 hrs (tiempo del centro de México) en el Sánchez-Pizjuán.

En GOAL te decimos el canal y cómo sintonizar el partido en vivo desde México:

SEVILLA VS REAL MADRID: FECHA Y HORARIO

El partido se jugará el sábado, 27 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del Centro y Sureste de México. En el Noroeste y Pacífico comenzará a las 10:00 horas.

TRANSMISIÓN DEL SEVILLA VS REAL MADRID

Solamente SKY y TUDN tienen los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2022-23, siendo SKY Sports la única opción para seguir el encuentro.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensual para verlo en la pantalla.

¿CÓMO VER ONLINE?

El partido de Sevilla vs Real Madrid se podrá ver vía streaming por internet a través de la aplicación Blue to go.

PROBABLES ALINEACIONES

SEVILLA: Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Gudelj, Rekik, Acuña; Papu, Óliver Torres, Rakitic, Bryan Gil; Suso y Rafa Mir

REAL MADRID: Courtois; Lucas, Militao, Alaba, Rüdiger; Kroos, Camavinga, Modric; Fede Valverde, Álvaro y Rodrygo.