En México, ¿qué canal transmite Argentina vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas y a qué hora es?

Este martes se disputa uno de los partidos más esperados en el futbol de selecciones: El Clásico Sudamericano entre Argentina y Brasil, correspondiente a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Afortunadamente para ambos combinados, tienen la tarea prácticamente hecha para la Copa del Mundo. La Verdeamarelha se sitúa en la primera posición ya con su boleto, mientras la Albiceleste está en segundo puesto y muy cerca de amarrar la clasificación.

Vale la pena recordar que estos dos conjuntos disputaron este mismo año la final de la Copa América, por lo cual representa una revancha y un cotejo que nadie querrá perder.

A continuación, en GOAL te damos la fecha y cómo podrás ver este importante partido.

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL ARGENTINA VS BRASIL

El partido se juega este martes 16 de noviembre a las 17:30 hrs, tiempo del Centro de México y 15:30 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 16:30 hrs y en el Pacífico a las 18:30 hrs.

TRANSMISIÓN DEL ARGENTINA VS BRASIL

Los derechos de este partido los tiene la compañía Sky, siendo la única opción disponible en México para seguir este encuentro que se llevará a cabo en el Estadio San Juan del Bicentenario.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna de la afición, este partido únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en televisión abierta. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Salvo que se empalme con otros eventos, va por el básico que es el 1510. Sin embargo, dado el canal que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1510 1510 1510

¿CÓMO VER ONLINE ARGENTINA VS BRASIL?

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

ALINEACIONES ARGENTINA VS BRASIL

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Martínez, Di María. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Raphinha, Neymar, Gabriel Jesus. DT. Tite.