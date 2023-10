"En Madrid tienen pánico que les volvamos a ganar"; Laporta habla de "madridismo sociológico" y asegura que "el 'caso Negreira' se archivará"

"Hay una campaña orquestada para desacreditar al Barcelona aprovechando el Caso Negreira, pero se archivará", asegura Joan Laporta.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha concedido una extensa entrevista en Catalunya Radio en la que aseguró que el 'caso Negreira' se archivará. Lo hace el día después de haber sido imputado por cohecho en el mencionado 'caso Negreira'.

“Estoy sereno y fuerte, cargado de argumentos para defender al Barcelona. Podemos estar tranquilos por el 'Caso Negreira'. Será como tantos casos de este juez, que se han tenido que archivar”, expresó el presidente azulgrana.

“La decisión del juez no tiene ningún fundamento y no estoy de acuerdo. Conociendo el histórico de este juez, nuestra defensa ya nos advirtió de que me podían imputar, me lo esperaba, pero estoy tranquilo porque no hay cohecho, no hay soborno, ni mucho menos continuado. Es una decisión contraria incluso al criterio de la fiscalía, que habla de corrupción deportiva y administración desleal”, agregó Laporta.

Según él, “se pagaban por unos servicios y hemos presentado 629 informes en 42 CD y se arranca en época de Gaspart seguro y quizás de Núñez. Hemos demostrado unos servicios a cambio de unos pagos documentados. Pero el juez quiere demostrar que hemos comprado árbitros y arreglado partidos y no lo podrán probar porque no es cierto. La sentencia nos absolverá”.

"En Madrid tienen pánico que les volvamos a ganar"

Además, Laporta dijo que “hay una campaña orquestada para desacreditar al Barcelona aprovechando el Caso Negreira. Hay un madridismo sociológico en centros de poder de la capital que tiene mucha fuerza. Yo me lo he encontrado y les he vencido. Y eso les afectó. Lo pasaron mal y tienen miedo que se vuelva a repetir lo que pasó en mi primera época, que fue el mejor Barça de la historia".

"Me la suda si me perdonan o no. La mayoría de la gente con poder en el mundo del deporte son del Madrid y hemos de aceptarlo, pero les ganamos y tienen pánico de que les volvamos a ganar. Combaten para mantener su estatus, no les gusta que el Barça sea querido. Quieren ensuciar el nombre del Barça y desestabilizarnos”, señaló.

Al mismo tiempo, Laporta reveló que “mi relación con Florentino es cordial, de respeto institucional y no sé si vendrá al partido. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero a mí me gustaría que viniera”.