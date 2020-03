En la Bundesliga extrañan a Vidal: "Era un jugador muy temperamental, pero con técnica y con gol"

Claudio Pizarro, ídolo en Werder Bremen, recordó el paso del chileno por la Liga germana. También llenó de elogios a Aránguiz y destacó a Zamorano.

Claudio Pizarro se convirtió en una de las estrellas rutilantes en de la mano de , club que le abrió las puertas del fútbol europeo, por lo que es voz autorizada para hablar de esos jugadores que dejaron huella en la .

En ese sentido, el ‘Bombardero’ recordó el aporte de Arturo Vidal, con pasos por (2007-2011) y Bayern Munich (2015-2018) en la Liga germana.

“En el Leverkusen ya tuvo una muy buena temporada y antes de irse de Alemania (a ), el Bayern Munich ya lo quería, si no estoy equivocado. Era un jugador muy temperamental, importante y defensivo, pero con técnica y con gol", sostuvo en diálogo con RedGol.

Y en la misma línea enfatizó que el volante que hoy milita en “tuvo años muy buenos (cuando ya llega al Bayern). La gente lo quería mucho: era guerrero, peleador y con juego. Lamentablemente no pudieron conseguir un título internacional, pero la gente lo quiere mucho“, complementó sobre el hombre de La Roja que se consagró con tres trofeos domésticos, una Copa y dos Supercopa defendiendo a los bávaros.

El atacante incaico, de 41 años, también le dedicó elogios al presente que vive Charles Aránguiz en las Aspirinas. “Es un jugador más técnico, no tan veloz, no tan dinámico, pero con técnica. Le está yendo bien. Lo aprecian mucho”, expresó.

Finalmente, el futbolista -que inició su travesía en Alemania procedente de Alianza Lima- nombró a sus jugadores favoritos de todos los tiempos, con Iván Zamorano como protagonista.

“Ronaldo creo que fue muy completo, dinámico, velo, potencia. Por encima de la mayoría. Un fuera de serie. Chileno, Zamorano. Un goleador neto, luchador. De , el Loco Abreu, se le ve una persona muy divertida, positiva, eso también hace que su carrera sea tan larga. Con argentinos no he alternado mucho, sí los he enfrentado. Tevez, tal vez, muy dinámico. Si hablo de 9 de área, Batistuta o Crespo”, cerró.