En el caso de Yannick Carrasco, las segundas partes sí son buenas

El belga está mostrando un nivel espectacular en este arranque de temporada, donde brilla por su calidad, intensidad, trabajo y estado de forma

Yannick Carrasco se ha metido a la afición del Atleti en el bolsillo. Muchos aficionados dudaron cuando el club anunció su regreso y algunos creyeron que la operación no merecería la pena, pero el fútbol del velga está rompiendo con el tópico que dice que segundas partes nunca fueron buenas. En su momento, el apostó por la vuelta de Carrasco a través de una cesión, pero finalmente el club, después de que tanto Simeone como el vestuario estuvieran encantados con su rendimiento, el club hizo un esfuerzo para pagar 27 millones de euros al Dalian chino, como relevó Goal.

Carrasco ha alcanzado la plena madurez. Dentro y fuera del campo. Ya no es aquel regateador egoista que tuvo algún encontronazo en el vestuario y que no se implicaba cuando tocaba defender. De aquel Carrasco ya no queda nada. O mejor dicho. Sólo queda lo que siempre tuvo bueno: su impresionante calidad técnica para el regarte, la finta y el quiebro, porque es un auténtico especialista en el uno contra uno. Pero es que, a esas cualidades que siempre ha tenido, Carrasco ha incorporado una capacidad tremenda para sacrificarse por el equipo. Corre más que nadie, asume su rol en tareas defensivas, tira coberturas a los compañeros y si el Atleti tiene que presionar arriba, es el primero que predica con el ejemplo.

En lo que va de temporada, Carrasco está brillando con más intensidad que nunca. Siempre se había mostrado como un jugador de partidos "grandes" - inolvidable su aparición en la final de Milán y su tanto al Madrid-, pero ahora ha encontrado una regularidad aplastante y un punto de forma envidiable. Está rápido, ágil, potente y más intenso que nunca. Ante el se marcó un partido tremendo y anotó un gran gol. Y ante el Bayern fue un auténtico espectáculo. Estaba en todas partes.

Aún hay más. Simeone está realmente contento con su temporada y no es para menos. Su estado de forma es brutal y le aporta de todo al equipo. Puede jugar de segunda punta, de extremo y ahora también de carrilero en el 3-5-2 que ahora está probando el Cholo, donde Yannick actúa como carrilero, algo que suele hacer en . Además, Carrasco está formando una pequeña sociedad con Joao Félix. Cuando los dos vuelcan el juego hacia el costado izquierdo, las combinaciones entre ambos son un regalo para la vista. Los dos se entienden casi de memoria, se buscan y se asocian de maravilla. Y es que en el caso de Yannick Carrasco, segundas partes sí son buenas.