En Directo: Rueda de prensa de Xavi previa al Barcelona-Viktoria Plzeň de Champions League

Los azulgrana se preparan para du debut de Champions en el Camp Nou, ante el modesto Viktoria

Xavi Hernánez ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions League que enfrentará al FC Barcelona con el Viktoria Plzen en el Camp Nou.

Importancia del debut en Champions. "Es Champions, para nosotros es un privilegio. Es un partido trampa para nosotros, el Viktoria es un equipo físico que sale muy bien a la contra, es un rival difícil que hace buenas transiciones. Es Champions, nos ha tocado un grupo muy difícil y tenemos toda la ilusión del mundo. Hemos de llegar como mínimo a octavos de final".

Objetivos principales. "El objetivo ahora es pasar de fase de grupos y tener tres puntos mañana. Luego generar buenas sensaciones. Ya digo que soñar es gratis ¿por qué no podemos ganar esta competición?".

Preguntado sobre el grupo y el rival. "Para nosotros no es asequible. Es un rival muy directo, que está pendiente de muchas pelotas trabadas, no será fácil. Para nosotros es fundamental empezar bien porque estos puntos son muy importantes, porque luego tenemos dos salidas muy complicadas"

Sobre Pablo Torre y la situación de Pjanic. “Pjanic ha decido salir a por más oportunidades y minutos, ha sido un gran profesional, cada uno elige su camino. ¿Pablo Torre? Cuento con él, es uno más, puede participar, está en la lista para mañana”

¿Su Barça se parece más al de Guardiola o al de Luis Enrique? "Me he nutrido mucho de ellos, son dos de los mejores y a partir de ahí, a mí me gusta dominar el juego pero si hay espacio generado, es aprovechar el espacio. También lo hacía el Barça de Guardiola, recuerdo un gol de Henry en el Bernabéu, también hacíamos transiciones. Ahora en el fútbol moderno te aprietan más en la presión y hay más espacio que entonces y tenemos que aprovechar eso. ¿Eso es ADN Barça? Claro, es aprovechar espacios. Si el rival te da el espacio, no vamos a volver atrás"

Sobre si el Barça tiene la mejor plantilla. "Puedo decir que tenemos la mejor plantilla de la historia, pero hay que salir y demostrarlo. Puedo decir que tenemos la mejor plantilla de la historia y luego mañana damos un petardazo y me lo como yo con patatas. Hay que salir y demostrarlo. Eso, mejor al final de temporada para valorarlo".

Koundé, ilusionado con su nuevo equipo

Antes del técnico azulgrana, charló ante los medios Jules Koundé, uno de los flamantes fichajes del FC Barcelona. Trató varios temas de actualidad, habló del grupo de Champions y de su momento personal en sus primeros días en el club.

El Barça sólo ha encajado un gol en cuatro partidos. "Estamos haciendo bien la presión arriba. Cuando perdemos el balón arriba, todo el mundo se activa. Hay margen de mejora, pero es una buena señal. Si seguimos así, vamos a conseguir muchos puntos porque defender bien y no encajar goles, es también un éxito".

Sobre los partidos que no pudo jugar al no estar inscrito. “Sabía que el club me iba a inscribir, tenía plena confianza así que viví los partidos que no pude jugar con tranquilidad”

La dificultad del grupo del Barça. "Es un equipo muy difícil, con equipos muy buenos, personalmente estoy muy ilusionado por jugar estos partidos, pero tenemos una plantilla muy buena. Nosotros también tenemos mucho peligro, los otros equipos también deben preocuparse y tomarnos en serio. El equipo tiene mucha confianza en lo que podemos hacer".

Soñar con ganar la Champions. "Vamos a competir y a soñar con ganar la Champions. Quiero ganar, me gusta ganar. Si no, me quedo en mi casa. Ahora de ahí a ser favoritos...hay que tener mucha humildad. Desde 2015 no ganamos la Champions y el año pasado jugamos la Europa League. Nos ha tocado un grupo muy complicado y vamos a competir"

Confirma que no jugarán Bellerín ni Marcos Alonso, que sí estarán en Liga. "Estarán el sábado en la lista. Necesitan un punto de físico, aún no han tenido muchos entrenamientos".