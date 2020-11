En directo: Rueda de prensa de Joan Laporta para presentar su candidatura a las elecciones del Barcelona

El que fuera presidente entre 2003 y 2010 regresa al ruedo azulgrana anunciando hoy su intención de comparecer en los comicios del 24 de enero de 2021

Joan Laporta presentará hoy lunes a partir de las 11 de la mañana, hora española, su nuevo proyecto para volver a aspirar a la presidencia del , cargo que ya ostentó entre 2003 y 2010, y que abandonó porque estatutariamente no podía volver a presentarse. Sí puede hacerlo en esta ocasión y su presencia deja de ser un rumor a voces para convertirse en una firme realidad por lo que ya no hay ninguna duda de que estará en los comicios del 24 de enero de 2021.

El presidente que ganó el primer triplete de la historia del Barcelona comparecerá a partir de las 11 de la mañana desde el icónico Hospital Sant Pau de Barcelona, una joya de la arquitectura modernista, para presentar su nuevo proyecto.

La rueda de prensa de Joan Laporta

Conversaciones y argumentos para con Messi

"Nadie puede tener duda de que Messi ama al Barcelona, en nuestra relación nos respetamos y amamos, no he hablado con él porque creo que no sería conveniente hablar sin tener facultades para decidir, tienen que pasar las elecciones, espero tener la confianza de los socios para ser presidente y entonces seguro que hablaremos pero todavía no lo hemos hecho, Leo ama al Barcelona".

Messi podrá negociar con otros clubes el 1 de enero

"En verano quiso irse, estaba muy decepcionado por cómo se le había tratado, es una cuestión en la que no entro pero insisto, él ama al Barcelona y estoy seguro de que dará una oportunidad al Barcelona, me veo capaz de tener una conversación con él en el momento que corresponda para ayudarle a decidir y que sea lo mejor para el Barcelona y para él, sé que nos dará margen y a pesar de que tenga ofertas y pueda pasar de todo, él siempre tuvo ofertas; en 2006 Moratti me daba 250 millones y me dijo que no, ahí vi la estima de Messi y su familia por el Barcelona; su padre me preguntó qué haría como padre y se lo dije, que lo mejor era quedarse, le dije que haríamos un equipo que le acompañaría a conseguir los mayores éxitos, que tocaría la gloria y haría historia, vi su amor por el club, la ciudad y el país, vive en un sitio en el que toda su familia está a gusto y los cambios vitales no animan demasiado a dejar una ciudad como esta, es un tipo de vida que les va mucho... cambiarla por París o Manchester... bueno. No es una cuestión de dinero pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y hay que darles un trato casi familiar, estima y valoración profesional; creo que habrá tiempo para hablar aunque el calendario y las dinámicas son las que son, si hubieran sido antes las elecciones se hubiera podido llegar antes a acuerdos".

Cómo convencer a Messi

"Messi ama al Barcelona, es algo que me consta, nadie puede dudar de ello, mi relación con él es de respeto y estima, de cariño; creo que lo mejor para él es esperar a ver quién gana y qué propuesta se le realiza, me pondría doce años después ante él para convencerle pero creo que con una buena propuesta elegiría al Barcelona y también te digo que a mí me conoce y sabe cómo tratamos a todo el mundo, si de una cosa estoy orgulloso es que él me diga que todo lo que le dije se cumplió, espero poder decirle más convencido que nunca de que tenemos un buen proyecto deportivo, queremos recuperar todo esto y hacerlo con Leo en la plantilla y los demás jugadores excelentes que tenemos, hay mimbres; cuando hablo de motivación también creo que es importante que vuelva la alegría para convencer al mejor jugador de la historia, espero llegar a tiempo y que la presión no haga que no se produzca esta conversación".

¿Mbappé o Haaland?

"Son dos grandísimos jugadores pero lo primero antes de fichar es mirar qué tenemos en casa a ver si sale otro jugador de primer nivel pero insisto, hablar ahora de fichajes podría desestabilizar a la plantilla, debe regresar a la línea del éxito".

Anuncio de fichajes

"Sería una falta de respeto a los excelentes jugadores del primer equipo, tenemos que ir juntos para empujar en el camino hacia la victoria, la mejor recomendación es no disturbar la plantilla del primer equipo con nuevos planes".

Competencia en las elecciones

"La unidad no es el unitarismo, todos los presidenciables son bienvenidos y legítimos, es una ilusión que algunas personas tienen en ser presidente del Barcelona, creo que es bueno para la entidad y refuerza el funcionamiento interno, una vez se decida el nuevo presidente habrá que ir todos juntos, espero que todos estemos a la altura de las circunstancias porque son momentos delicados pero bienvenidas sean todas las propuestas".

Futuro de Koeman y Xavi

"Koeman merece un respeto, es un grande del Barcelona y tiene el margen que permite su contrato, tenemos que estar predispuestos a que lo haga bien, no ha tenido una papeleta fácil pero tiene margen y además, contrato; en el caso de Xavi, qué puedo decir... le aprecio mucho, fui su presidente y es una de las referencias que deben tener los jóvenes de la Masia, y creo que sabe mucho de fútbol, que ha dedicado su vida al fútbol y quiere seguir haciéndolo, seguro que lo hará bien y estoy convencido de que sus deseos se harán realidad en el Barcelona pero no he hablado de proyecto deportivo con él, tenemos buena relación y le aprecio mucho, veremos qué nos depara el futuro".

Conversaciones con Xavi

"Tenemos muy buena relación, hace tiempo que nos enviamos mensajes de apoyo y de ánimo, pero ahí queda, no he tenido ninguna conversación con Xavi".

Estructura deportiva

"Queremos jugadores que jueguen bien, ganen y disfruten, estarán bien valorados porque son los artífices principales; ellos jugarán, el entrenador entrenará, la dirección deportiva decidirá y la directiva gobernará, ese es el modelo; no hablaré de entrenadores porque Koeman merece confianza, yo estaba en Wembley cuando un siluro de Koeman nos dio la primera Copa de Europa, una de las cosas que queremos es volver a vivir noches como la de Wembley en el 92, París, , Wembley de nuevo o Berlín, a nuestros rivales sólo les quedaba aplaudir a nuestros artistas; en la secretaría técnica habrá gente de mi confianza pero primero hay que ver cómo está todo y respetar a los profesionales pero sí tengo ya algunas personas dispuestas a ayudar".

Posibilidad de pactos

"A estas alturas, cuando uno presenta una candidatura, los pactos son ya muy difíciles de que sucedan, tenemos nuestro proyecto y lo tenemos muy claro, también los que me acompañan y seguiremos adelante con ello, en principio no veo factible alianzas con otros candidatos, cada uno tiene que presentar su programa y defenderlo".

Situación económica precaria y proyectos faraónicos

"Las personas que me acompañan y yo mismo nos lo tomamos con optimismo y pensando en trabajar mucho, ingresaremos menos de lo presupuestado pero el gasto y la deuda se mantienen, la situación es complicada pero hay la posibilidad de generar nuevos ingresos en el terreno digital, no sólo de manera formal sino también desde el optimismo; Leo será el primero que entenderá la situación y dará margen; ¿recordáis cuando os hablaba de invertir en el círculo virtuoso e invertir en fútbol? Es cierto que la situación, cuando volvamos a ganar y a hacerlo bien, se enderezará pero hay que empezar a hacerlo desde ya, todo lo que hagamos tendrá la intención de enderezar la situación teniendo en cuenta que hay una pandemia que evita que la gente vaya al estadio y ello supone un tercio de nuestros ingresos; las previsiones creo que serán incluso peores pero cuando la pandemia pase y regresen los aficionados el ticketing y la tienda volverán a subir, creemos que en un par de años volveremos a los niveles pre Covid, porque no todo viene en motivo del Covid, desde 2016 no se han tomado decisiones correctas; cuando se ingresa dinero hay que tomar la decisión correcta y no gastárselos en operaciones que se podían haber evitado porque había alguna plaza cubierta y otras zonas con más urgencias, pero ahí no entro, no quiero poner el retrovisor porque hay que dedicar mucha energía y no quiero perder tiempo mirando atrás".

Sin Cruyff, ¿quién será la referencia?

"Evidentemente le echaré de menos, me aconsejaba y siempre salía bien, y cuando no me decía que ya me lo había dicho, siempre ganaba; espero haber aprendido lo suficiente, era un gran maestro, insustituible, no tendremos su figura pero antes de tomar una decisión siempre pensaremos en qué hubiera dicho Johan, es un referente para todos en la candidatura, en su memoria espero tomar las decisiones correctas respetando esa filosofía".

El discurso de Joan Laporta

"Me presento porque tenemos un plan para devolver al Barcelona a la primera línea mundial, el Barcelona es un sentimiento y trabajaremos para devolver la alegría a todos los culés, a sus socios, peñas y aficionados, ellos son los que dan sentido a la entidad y los que lo han convertido en lo que es y lo que significa".

"Son muchos los que quieren volver a vivir otra etapa gloriosa y le corresponde al club recuperarlo y crear otro proyecto colectivo único en el mundo".

"Tenemos la necesidad de estar cerca de nuestra gente, esta divisa que se ha ido perdiendo en algunos momentos".

"Debo recordar al añorado Johan Cruyff, él hizo una pequeña revolución cultural y deportiva, fue él quien nos enseñó la grandeza del club y el buen gusto futbolístico desde su gran talento como jugador y desde el banquillo, nos enseñó a querernos y nos hizo valedores de una idea generosa con el espectáculo, gracias a él fuimos campeones y dejamos atrás unos miedos a las victorias colectivas y un miedo a ganar".

"Quiero unir al barcelonismo, que nos hermana, quiero empujar para conseguir la gloria, tenemos que hacerlo sin mirar atrás, sin reproches, el Barcelona es un club universal que no renuncia a ser un club catalán de fútbol, podemos defender nuestra lengua, derechos y libertades, y a la vez respetar la forma de pensar de miles de aficionados que tenemos alrededor del mundo, en mi proyecto cabe todo el mundo y trabajaré incansablemente para que el Barcelona sea un motor de optimismo entre los millones de personas que quieren al Barcelona desde cualquier esquina del mundo, la unión es muy importante en estos momentos".

"Amo al Barcelona, a su gente y a su afición, también a la Masia, tenmos que trabajar para recuperarla, aplicando una nueva metodología que la convertirá en un referente y asegurará la supervivencia económica de la entidad, nuestro primer objetivo será formar buenas personas para que sean excelentes deportistas y dén lo mejor al Barcelona, para que tengan claro que cuando se pongan la camiseta sean conscientes de la importancia de este gesto".

"También trabajaremos para recuperar la motivación de los excelentes jugadores del primer equipo, queremos volver a ganar y trabajaremos para volver a ganar, para volver a ganar bien y para ganar la , la historia del Barcelona es una historia de éxito, lo haremos igual que cuando estuve al frente de la institución, tomando decisiones que nos lleven a la primera línea mundial y nos hagan más fuertes".

"Somos un club polideportivo y trabajaremos para lograr éxitos en las secciones, podemos traer esperanza a muchas personas en estos momentos de pandemia y creo que es importante acercar el club a nuestra gente, que devolvamos a la sociedad parte de lo que nos da y eso no es una proclama electoral sino una declaración de principios, queremos hacerlo y lo haremos con trabajo, dedicación y estima".

"Tenemos conciencia social y entendemos que el deporte y sus valores son unas herramientas ideales para mejorar la sociedad y merjorar cuestiones sensibles contra la violencia en los estadios, la paz, la democracia y los derechos colectivos e individuales, la conservación del planeta, la igualdad de género, el respeto a la diferencia y la integración a los nuevos llegados".

"Siempre pensé que poder dar era un privilegio y trabajaremos para dar sentido a todo esto con hechos".

"Trabajaremos para la recuperación económica de la entidad, hemos estudiado la situación, es una situación dramática pero revertiremos esta situación económica con esfuerzo y trabajo, deberemos arremangarnos, coger la maleta y salir a vender, tenemos que trabajar para lograr nuevos ingresos y tomar las decisiones correctas; el plan es esforzarse, dedicar todos nuestros conocimientos a revertir la situación, tenemos un plan de choque detallado que os iremos presentando".

"Estamos convencidos de que la economía se enderezará cuando volvamos a ganar y deberemos tomar decisiones adecuadas, cuando tienes ingresos importantes se va todo demasiado rápido y hay que poner pausa y tener cautela para administrar bien los ingresos".

"Estoy convencido de que con el equipo que tenemos podremos darle la vuelta, hay muchas formas de llegar al éxito pero todas incluyen dedicación y trabajo, tienen que hacerlo personas preparadas, con experiencia y con nuestra determinación, nuestro equipo tiene capacidad para sorprender, para actuar antes que los demás y para adelantarse en distintos escenarios".

"No tenemos miedo a los cambios, el hacer cosas que no se han visto tampoco será un freno".

"Nos acompaña gente del fútbol de prestigio en este mundo y que tienen el empuje, la capacidad, la experiencia y el liderazgo para tomar las medidas necesarias y enderezar la situación".

"Los valores que tenemos, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer, son herencia de Joan Gamper y de muchas personas que han forjado la institución como més que un club, somos herederos de nuestros padres y abuelos, queremos ser dignos de este legado si los socios nos dan confianza para guiar a la entidad".

"Asumiendo esta gran responsabilidad y siendo conscientes de la situación del club, me presento con grandes dosis de optimismo y voluntad de victoria, quiero que el Barcelona vuelva a ser amado en todas partes, que regrese la alegría y que una bandera nos hermane a todos, que juntos volvamos a tocar la gloria y volvamos a hacer historia".

"Presidir el Barcelona fue un gran honor, me pasaron cosas como cuando decidimos que Pep Guardiola fuera el entrenador del Barcelona, fuimos a casa de Leo Messi, tenía la necesidad de explicarles nuestro nuevo proyecto y allí en el salón de su casa les expliqué la renovación, les expliqué los jugadores y el entrenador que iban a venir, nunca olvidaré los ojitos de aquel chico mientras me hacía comentarios, le dije que tenía que ser el líder deportivo de aquel equipo y seguramente notaba la responsabilidad, le planteé que debía lucir el diez y creo que en aquel momento fue consciente de que para ser el mejor necesitaba un buen equipo a su alrededor y lo cierto es que a partir de entonces el Barcelona se instaló en la victoria y practicó un juego espectacular, tanto él como los demás fueron conscientes de que iban a hacer historia, ganaron bien y haciendo un fútbol fabuloso, luciendo Unicef y representando a una ciudad y a un país".

El artículo sigue a continuación

"Pep me decía que eran muy buenos y yo le decía que sois muy buenos, a él no le gustaba ponerse medallas, y además eran buenas personas, ese es el secreto del éxito, además de la profesionalidad y el talento; en realidad les dije que eran muy buen paridos".

"Estamos dispuestos a dedicar el tiempo y los conocimientos al club, asumo esta responsabilidad y quiero decir que ser presidente del Barcelona fue un honor, dediqué los mejores años de mi vida y volver a ser presidente es el reto más grande de mi vida, si los socios nos dan confianza estoy convencido de que volveremos a hacerlo y de que lo haremos incluso mejor, respetaremos nuestros valores, lo haremos con optimismo, actitud positiva, huyendo de catastrofismos, con humilidad, con vocación de servicio, generosidad y valentía; para asumir este riesgo hay que ser valiente y nuestra candidatura está llena de valentía".

"Os animamos a alcanzar el reto más grande de nuestras vidas".