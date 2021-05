Zidane, sobre los arbitrajes: "Cada vez que digo una cosa, se monta un lío"

El francés compareció en rueda de prensa antes de la visita al Granada. "Para nada", dijo sobre si está planificando la próxima temporada.

Después del polémico empate del pasado domingo ante el Sevilla (2-2), el Real Madrid vuelve a escena mañana (22:00 horas, Movistar LaLiga) en Granada. Ya sabe que el Barcelona pinchó, 3-3 ayer en casa del Levante, y sabrá hoy lo que haga el Atlético frente a la Real Sociedad. Con ese escenario, Zidane atendió a la prensa una vez concluido el entrenamiento madridista.

Rival: "El Granada ha hecho una temporada fenomenal. Es un equipo muy bueno, con un entrenador fenomenal. Sabemos, de todas formas, que cada partido tenemos que hacerlo top, al cien por cien del minuto uno hasta el final porque el rival está también ahí y quiere hacerlo bien contra nosotros".

El Cholo destaca el factor mental: "Faltan tres partidos. Nos concentramos primero en el de mañana y en jugar como lo estamos haciendo. Los jugadores quieren jugar bien y es lo que mañana vamos a intentar, competir y hacer bien todo para llevarnos el partido".

Si el Madrid sería líder si no fuera por los árbitros: "No. Cada uno hace su trabajo. No voy a hablar más de estas cosas. Cada uno está ahí para hacer su trabajo, yo confío en el fútbol. Ya está. No entro. Cada vez que diga una cosa voy a montar un lío para nada. Nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, que sí lo podemos controlar nosotros".

Si está planificando el futuro y los fichajes: "Para nada. Únicamente los tres partidos".

Vuelta del público: "Creo que se decide hoy o mañana. Estoy a la espera y ya está. Yo no voy a cambiar nada. Si están, mejor porque es como estar volviendo a la normalidad, que es lo que queremos todos".

Si ve los partidos de Atleti y Barcelona: "Si puedo, los veo. Como normalmente estoy en casa, como anoche, lo veo. Me gusta el fútbol"

Si la nota de la temporada depende de ganar la Liga: "Vamos a intentarlo, pase lo que pase. No sabemos lo que pasará. Lo que te puedo decir es que lo vamos a dar todo en el campo para intentar ganar esta Liga. El resto lo veremos al final".

Criterio arbitral: "No voy a entrar en las polémicas. Lo que digo es que las cosas tienen que estar claras para todos. El VAR, de todas formas, siempre va a ayudar, es algo para mejorar el fútbol, para eso lo han hecho. Lo que dije es que se tienen que aclarar las cosas de las jugadas concretas. Si me preguntas si la gente del fútbol se tiene que sentar para decir que la misma jugada va a ser de una forma para todos, mi respuesta es sí".

Comunicación con Raúl: "Es importante el primer equipo, pero también el Castilla, que se está jugando mucho. Si necesitamos jugadores, como siempre, vamos a tirar del segundo equipo. Creo que es bueno para todos. Nos llevamos bien, estamos en comunicación total".

Continuidad: "Como tu pregunta es poco lista, voy a responder que quedan tres partidos y sólo pienso en esto".

Vinicius, moneda de cambio por Mbappé: "No me molesta porque aquí, y no sólo con Vini, se hablan de muchas cosas; es el Real Madrid. Sabemos que a la gente le gusta hablar de traspasos, de cambios... No es el momento, de todas formas, de hablar de eso, sino de hacerlo de los tres partidos que quedan. Los jugadores sólo piensan en eso. Estoy contento porque eso es lo más importante y, con todo lo que se está diciendo, ver a mis jugadores así es una alegría".

Balance: "Podemos ganar la Liga o perderla. Lo más importante es dar todo en cada partido, y eso lo hemos hecho. Estamos teniendo buenas actuaciones. La temporada es muy larga. No voy a decir que sea una mala temporada, porque eso sólo ocurre cuando no lo das todo en la cancha. En 2017 ganamos la Liga, fue una temporada fenomenal pero levantamos el título en el último partido y podríamos haberlo perdido. Lo más importante, lo que puedes controlar, es lo que hacemos nosotros".