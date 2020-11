En directo online rueda de prensa de Ronald Koeman previa al Dinamo Kiev vs. Barcelona de la Champions League: Streaming y TV

El técnico azulgrana comparecerá a partir de las 12:20 de la mañana antes de visitar al Dinamo de Kiev en la Champions League.

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman comparecerá en rueda de prensa en unos instantes en el marco de la previa a la visita al Dinamo de Kíev correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la . El mantiene una trayectoria intachable en la competición continental en contraste con su du devenir en , en la que marcha en duodécima posición.

Ausencia de Messi

"Tenemos baja por temas de lesiones y también hemos decidido no llevar a Leo y a Frenkie porque la situación en la Champions es cómoda con los nueve puntos que tenemos y los dos necesitan un descanso, llevan tantos partidos... creemos que es un buen momento para descansar".

Umtiti

"Lleva bastante tiempo lesionado y nuestro plan es ponerle en condiciones de jugar en dos semanas, está entrenando bien junto al equipo y ojalá en dos semanas podamos contar con él, lleva mucho sin jugar".

Ánimos

"Nuestra vida depende de lo que pase, hay una influencia enorme de los resultados pero esto no quita la ambición que tenemos, la salud que tenemos, la alegría de trabajar con unos jugadores que intentan hacer el máximo, mañana es otro partido en una competición en la que estamos bien y hay que aprovecharlo".

Satisfacción

"Como entrenador no estoy satisfecho porque hemos perdido bastantes puntos pero veo el calendario que viene y soy optimista, sabemos nuestra situación y las decisiones tomadas, la situación del club y lo que viene, pero pongo mi energía en mi trabajo y estoy contento con lo que hacen los jugadores pero no por los puntos que tenemos".

Ronald Araújo

"Mingueza es una posibilidad porque sólo tenemos a Lenglet, Araújo está entrenando individualmente y primero tiene que incorporase al grupo, no vamos a arriesgar a pesar de los pocos centrales que tenemos, queremos que esté bien físicamente".

Fichar a un central

"La de Piqué es una baja importante, no sabemos todavía durante cuanto tiempo pero sabemos que no serán dos semanas, estamos mirando igual que habíamos hecho, hay dos o tres posiciones donde necesitamos algo, y una es el central; ya sabemos que no podemos hacer nada, hay que pensar y dar oportunidades a los jóvenes, es un buen momento para unos jugadores que pueden coger minutos, si hay una posibilidad de fichar habrá que hablar con el club, pero eso sería en enero y depende de muchas cosas".

Matheus Fernandes

"Cuando todos están bien hay mucha competencia, también en su posición, hay bajas y ha entrado porque está entrenando bien y merece estar".

Lenglet: "Todavía podemos ganar LaLiga, bajar los brazos sería una falta de respeto"

Antes que el técnico realizara su comparecencia fue Clément Lenglet quien atendió a los medios. El central francés es el único especialista en esta posición después de las lesiones de Gerard Piqué y Ronald Araújo.

Importancia del partido

"Es importante para clasificarnos para los octavos, es importante por muchas razones después de perder el último partido y también nos dará margen y puede servir para que el míster haga rotaciones si nos clasificamos mañana".

Fichar en invierno

"Son unas circunstancias de mala suerte, Gerard recibió un golpe fuerte y se lesionó, no soy el que elige si hay que fichar o no o si se puede, por ahora no tengo lesiones y espero que siga así para poder ayudar al equipo".

Mejorar

"Nos falta ser más agresivos y manejar los momentos del partido, encajamos goles en momentos importantes, sabemos que hay momentos peligrosos, como el que encajamos el otro día, fue en un momento clave y fue duro, es trabajo de todo el equipo, tenemos que mejorar todos".

Inseguridad defensiva

"No creo que sea un problema del sistema táctico, cuando empezamos logramos victorias sin encajar goles y la sensación de solidez, luego empezamos a cometer fallos y cuando se cometen fallos en esa zona son difíciles de recuperar, tenemos que mejorar la solidez del equipo, es lo más importante para ganar".

De Jong como central

"Depende de lo que hacemos en los entrenamientos y los centrales que tenemos disponibles, ahora no hay muchos así que puede ser que Frenkie se ponga ahí para ayudar al equipo pero no está acostumbrado, es algo más de ayuda que algo fijo, él entrena como mediocentro".

Relación con De Jong

"Siempre tenemos que ayudarnos, Frenkie es un jugador con mucha calidad a nivel técnico y físico, está dispuesto a cubrir esa posición porque sabe leer el juego y lo hace bien cuando juega ahí, no siento ninguna sensación mala cuando juego con él".

Falta de kilometraje

"Es un tema subjetivo, hemos hecho partidos con muchos kilómetros como ante la Juve, también hay que ver la intensidad, somos un equipo que tiene mucho el balón y a veces no corremos tanto como el rival o lo hacemos de manera diferente, intentamos tener el máximo posible de recursos".

Liderar la defensa

"La de Piqué es una baja importante porque lleva muchos años y nos afecta mucho, no soy quien debe contestar porque es el míster el que hace el equipo, yo me siento preparado para ayudar al equipo tras dos años y pico, manejo un poco mejor el club y su entorno pero es el míster el que elige al equipo".

Ganar LaLiga

"Sí, se puede ganar; quedan muchos partidos y puntos, ha sido un arranque difícil, con malos resultados, nos faltan puntos pero aún queda mucho, no sería bueno bajar los brazos, sería una falta de respeto para los que trabajan para nosotros y los que nos miran por la televisión, tenemos que seguir y darle la vuelta a la situación".