Monchi descarta que Koundé salga del Sevilla si no pagan la cláusula

El director deportivo comparece ante los medios para analizar los movimientos que ha realizado el club en el mercado de fichajes.

El director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodrígue "Monchi" ofrece este martes una rueda de prensa para realizar una valoración sobre el mercado de fichajes de este verano y la confección de la plantilla de la temporada 2021-2022.

"Evidentemente hay un grado de satisfacción mayor pero no estoy al 100% contento con el resultado final de la planificación. A finales de mayo marcamos una hoja de ruta, hemos conseguido muchas cosas pero evidentemente ha habido matices que no alcancemos la perfección. El límite salarial nos ha afectado y el exceso de jugadores", comentó.

Salidas: "Hay alguna opción abierta, dos o tres cosas pero no van a conllevar altas. Había un plan sobre cambio de jugadores y algunos que han sido importantísimos en los éxitos de estos tres años. Hablamos con los jugadores pero no han salido y estoy covencido de que nos seguirán dando cosas".

Los fichajes: "Los jugadores que han venido han pasado los filtros del cub y eran jugadores apetecidos y deseados y están aquí gracias a un esfuerzo importante del club. Los jugadores que se quedan y tienen ficha van a ser importantes porque son válidos y capaces. Queríamos un cambio de fisonomía del grupo y los que se quedan van a ser importantes".

Koundé: "Hay posibilidades de que salga porque tiene una cláusula porque si la pagan no podemos hacer nada. ¿Qué ha pasado? Ha habido movimientos, intereses de equipos que él mismo ha rechazado y otro que sí le gustaba que es el Chelsea. El Chelsea sólo nos ha hecho una oferta el miércoles y que no satisfacía. No correspondía ni por el momento, ni por las cantidades. Nosotros hicimos una contraoferta con límite al viernes por la noche y desde entonces no ha habido más contacto. Hablé con su agente que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería y pusimos el límite en el 20 de agosto. Hablamos con el jugador sobre nuestra idea y la decisión de que no viajara a Elche fue conjunta por todas las partes. Koundé es un gran profesional pero no es un súper héroe. Nos pidió tiempo y decidimos que no viajara porque no estaba al 100% y era un partido clave".

Malestar en el entorno de Koundé: "En el fútbol hay distintos caminos para alimentar operaciones. El club ha respetado al jugador y que rechazara otras propuestas y el club defendiendo sus intereses ha respondido educadamente y adecuadamente. Le dijimos a su agente que la fecha era el 20 de agosto, llegó el 25 de agosto y condicionada a la venta de Zouma y a pesar de que había pasado el deadline respondimos a la oferta defendiendo nuestros intereses por respeto a un gran club como el Chelsea y a un jugador que se lo merece".

La cláusula de Koundé: "Su cláusula siempre ha sido de 80 millones de euros y no de 90, no es uno de los jugadores a los que se le sube la cláusula en los últimos días de mercado. Hemos realizado la rueda de prensa de hoy porque mañana me voy de vacaciones. No creo que nadie pague la cláusula per habría tiempo para reaccionar".

¿Ha hablado con Koundé?: "No, está con su selección y tiene que estar concentrado en eso y ojalá que juegue y esté al máximo nivel".

Ocampos: "Asumo que os enfadéis por los partes médicos pero es una decisión mía porque entiendo que nos ayuda a ganar los partidos. Ocampos ha tenido una lesión y esperamos que lo antes posible esté disponible para el entrenador".

¿Teme un enfado de la afición con Koundé?: "Creo que después de lo que he explicado, la afición va a entender lo que ha pasado. Con Daniel Alves pasó algo parecido e incluso más agresivo y la afición lo quiere".

Luchar por LaLiga: "El Sevilla no está 100% satisfecho con la configuración de la plantilla. Queremos sentar el campo base en la cuarta plaza por la Champions porque hay equipos que se han reforzado bien. Me conformaría con repetir lo mismo que hicimos el año pasado".

Pozo, Gnagnon y Amadou: "Estamos apurando las últimas horas, creo que habrá movimientos y salidas con algunos de ellos. Todos los jugadores que han tenido opciones de salir han decidido lo que más le convenía".

Central: "Tenemos tres centrales específicos top, Gudelj y Fernando también pueden jugar de centrales y hay un chico que viene de atrás como José Ángel y también otros como Juanmi o Kibamba que pueden ayudar".

Renovar a Koundé: "Hay que dejar que las cosas se recoloquen. Hay que dejar a Koundé tranquilo y respetarle. En octubre empezaremos a planificar cosas".

La lista de Champions: "Aún no está conformada porque quedan horas para que cierre el mercado y tenemos hasta el día 2 para comunicarla. Va a ser una lista competitiva para pelear algo muy difícil que va a ser pasar a la siguiente ronda. Vamos a sufrir y en el grupo cualquiere puede ser primero o cuarto".

De Jong: "Luuk no ha querido ir al PSV. Piensa que puede aportar aquí y estoy convencido de que lo va a hacer. Es un magnífico profesional, ha habido movimiento en torno a él y las opciones que ha tenido no las ha valorado".