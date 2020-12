Lopetegui: "El Real Madrid siempre es peligroso y más en este tipo de situaciones"

El técnico del club de Nervión compareció ante los medios para analizar cómo afrontan la visita de los merengues al Sánchez-Pizjuán.

El y el protagonizan este sábado el gran partido de la 12ª jornada de , un duelo con un morbo especial ya que Julen Lopetegui se enfrentará a su antiguo equipo, unos merengues que están pasando por uno de los peores momentos de la temporada.

"Son tres puntos ante un gran equipo. Somos conscientes del nivel del Real Madrid y tenemos que estar preparados. El Real Madrid es aún más peligroso en estas situaciones y es un equipo absolutamente completo, un equipo grande no, lo siguiente", comentó.

Cómo está su equipo: "Tenemos la ilusión lógica ante un rival que todos conocemos y sabemos su nivel. El equipo juega cada 3 ó 4 días y tenemos que pasar página rápido".

El mal momento del rival: “El Real Madrid siempre es peligroso y en estas situaciones más porque se retroalimenta en estas malas situaciones. Lo importante es como enfocamos el partido nosotros.Tenemos mucha ilusión por jugar contra el Real Madrid y disputar los tres puntos, es lo que sentimos en este momento”.

¿Volverá Bono al equipo mañana?: “Bono ha hecho un entrenamiento específico pero en principio está entrenando individualmente porque es lo que le toca”.

Vaclik estará de baja por un tiempo: “Vaclik está lesionado y va a estar fuera de los terrenos de juego un tiempo, vamos a hacer más valoraciones y el club hará público un parte médico”.

Suso sí vuelve: “Suso ha entrenado con normalidad estos días y esperamos que esté en la convocatoria y a disposición. Está recuperado”.

¿Le sorprende que se cuestione a Zidane?: “No entro a ninguna valoración, son cosas vuestras. No tengo opinión. El Real Madrid está muy bien dirigido y me remito a las pruebas con los éxitos que ha conseguido en los últimos años”

Las críticas tras perder ante el : "Tomamos las decisiones para afrontar los partidos de la mejor manera posible. No estoy pendiente de lo que se dice o no, estoy centrando en el partido de mañana. Tratamos siempre pasar página rápido y ahora procede hablar del partido de mañana, la gente está motivada para el partido de mañana y tenemos que estar preparados para ello”.

Un partido especial en el que echarán de menos a su afición: “No se les puede sustituir. Tratamos dar lo mejor por esos sevillistas que no están físicamente pero que sí están en espíritu apoyando desde su casa. No estará el campo lleno con ese empuje extra que nos dan y tenemos que dar nuestra mejor versión por nosotros y por ellos”.

¿Prefiere que no juegue Ramos?: “Juegue el que juegue, el Real Madrid va a tener un equipo espectacular. Nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros, ellos siempre van a tener un equipo grandioso”.