En directo online rueda de prensa de Koeman previa al Atlético Madrid vs. Barcelona de LaLiga: Streaming y TV

El técnico holandés compareció en rueda de prensa antes de visitar el sábado al Atlético de Madrid.

Enfado de Messi

"Puedo entender que Leo estuviera cabreado. Después de un viaje tan largo, que te pregunten por Antoine, creo que es falta de respeto. Entiendo que por vuestra parte es buscar una polémica, pero yo en el vestuario o en el terreno de juego no he visto ninguna mala relación entre ellos dos. No soy partidario de buscar problemas y hay que recordar que si alguien ha dicho algo, creo que ha dejado a Griezmann como su cliente desde hace tres años, así que son chorradas".

Salida de Messi

"¿Si le veo fuera? No, y no voy a contestar más".

¿Messi se siente culpable?

"No voy a responder sobre estas cosas".

Renovación Messi

"Tiene contrato y no hay que ponerse nerviosos por eso, mi opinión es que ojalá siga pero no soy la persona que tiene que intentar que siga, ya veremos qué pasa pero de momento es jugador del , nadie sabe qué pasará, no le veo fuera del Barcelona".

Críticas a Griezmann

"No me preocupa porque le veo contento y trabajando muy bien, intenta mejorar como cualquiera".

Atlético

"Es un partido complicado, ante un rival que es difícil, con un entrenador que lleva una gran trayectoria, ellos tienen sus bajas, pero nosotros también".

Trascendencia del partido

"Es un partido importante donde tenemos que sacar un buen resultado por nuestra manera de pensar y por los puntos, LaLiga es muy larga y pueden pasar muchas cosas, el Atlético es un equipo grande que cada año lucha por los títulos y este año están demostrando que siguen siendo un equipo competitivo".

Joao Félix

"Es un joven con un gran futuro por delante, ha mejorado esta temporada en relación a la anterior, hoy es una pieza clave para el Atlético, donde juega con libertad, y si no le manejas bien te puede complicar mucho la vida".

Ganar en el Wanda

"Estamos en el buen camino, hemos cambiado cosas y posiciones en el equipo, si logras buenos resultados como el día de la Juve o mañana creo que nuestra confianza crecerá pero la última palabra hay que darla en el campo".

Baja de Luis Suárez

"No es un alivio que no juegue pero nosotros también tenemos bajas importantes, todos los entrenadores saben que pueden perder jugadores por las selecciones o el Covid".

Calendario

"Para los equipos grandes está muy apretado, no sé si es conveniente pasar de jugar dos partidos a jugar tres, entiendo a los seleccionadores porque también lo fui pero nunca arriesgué con un jugador".

Virus FIFA

"Casi todos han regresado bien, menos Busquets; hay cansancio y es normal después de jugar con la selección pero están disponibles a pesar de gozar de un solo entrenamiento debido a los protocolos del Covid".

Renovación de Guardiola con el City

"Es importante que Pep siga como entrenador, es una referencia importante para todos, estoy contento por él porque está a gusto en el City, ayer le felicité y le dije que si él está contento, yo estoy contento".

De Jong

"Para mí es un jugador importante que tuvo su primera temporada en el Barcelona, ha mejorado y debe seguir haciéndolo, tampoco tenemos muchos más centrocampistas para jugar como pivote y pensamos cuándo podremos darle descanso pero el de mañana es un partido importante, hay que buscar un momento para que descanse".

Coutinho

"Estamos contentos porque ha regresado, ha entrenado bien y sin problemas desde hace una semana, puede jugar de inicio o desde el banquillo teniendo en cuenta los partidos que vienen; puede jugar en varias posiciones arriba, no es un extremo profundo así que si juega en la banda lo hace con libertad para ir al medio, también puede jugar por el medio, es un gran jugador muy variable, siempre es bueno tener jugadores así".