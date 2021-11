Vuelve la Champions para el Real Madrid, que mañana (18:55 horas, Movistar Liga de Campeones) recibe al Shakhtar en un Santiago Bernabéu en el que está teniendo más problemas que fuera de casa. Ancelotti y Carvajal analizaron la situación de los blancos en rueda de prensa.

Planteamiento del rival: "Aquí los rivales nos esperan un poco más atrás pero ante su necesidad en el grupo no creo que puedan ser tan contemplativos".

Situación: "Tengo ganas de demostrar otra vez, volver a mi máximo nivel, y para ello estoy trabajando. El míster me está gestionando los minutos bastante bien. Intento con buenos entrenos y partidos, con complementos también a los partidos, estar a tope. Ya me queda poco".

Mentalidad: "La parte más complicada ha sido la cabeza, que es la que lo controla todo. Ha sido mi mayor preocupación. Me encuentro muy bien, limpio de cabeza, a tope, con muchísimas ganas y ánimos. Con una mentalidad positiva todo sale muy bien".

Favoritismo en Champions: "Creo que el Madrid es ganarle a cualquier equipo del mundo y de Europa, pero si no nos dan el papel de favoritos allá ellos, es su problema, incluso nos puede venir mejor. Pensamos en ser primeros de grupo, sumar de tres en tres en Liga y en unos meses veremos dónde estamos y por qué lucharemos".

Margen de mejora: "Sin duda. Estamos a principios de noviembre, con jugadores y un entrenador nuevo. Poco a poco nos estamos acercando".

Trabajo para evitar lesiones: "He intentado hacer un cómputo global, de todo. He ido cerrando puertas en la manera de entrenar, de alimentarme, de descansar... para ver qué me podía causar las lesiones".

Selección: "Me encuentro muy muy bien, sinceramente. Es verdad que el míster me ha estado dosificando bastante en estas últimas semanas, desde la vuelta en el Camp Nou. Me encuentro al 100%, siempre lo digo, aunque a veces los doctores me dicen 'no, no'. Ir a la Selección me encantaría, es un orgullo tremendo vestir La Roja y ya llevo mucho tiempo sin hacerlo por los infortunios".

Ramos: "Sí que me puedo sentir un poco identificado, seguro que es el primero que está deseando volver, entrenándose a tope y cuidándose como el que más. Seguro que en nada va a estar a tope. Esas informaciones sobre su contrato me cuesta creerlas, no creo que nadie dude ni de su profesionalidad ni de su estado. No me imagino que un club como el PSG haga eso. Le recibo con los brazos abiertos aquí, en mi casa y donde sea, porque somos amigos".

Alaba: "Me parece un jugador y una personas fantásticos. Desde el primer momento hemos entablado una buena relación dentro y fuera. Es un líder, cualquiera le puede ver. Se ha adaptado bien, el míster le está dando protagonismo y los compañeros le estamos ayudando a su aclimatación a la ciudad y a la Liga. Nos hace fuertes en defensa".

Las causas de las lesiones: "Ahora tengo una dieta mucho más estricta, sin gluten, sin trigo... Si tengo que comer brócoli mañana, tarde y noche lo haré".

Vinicius, sin ir con Brasil: "Es una pregunta más para Tite. Está demostrando lo buen jugador que es, está a un nivel espectacular... Siendo egoísta nos espera un mes de diciembre durísimo y nos puede ayudar ese descanso".

Jefe en el vestuario: "Se nota que no está una figura como la de Ramos, como en cualquier vestuario. Era impresionante. Ahora no es que mande un jugador, somos 25, 26 o 27 jugadores con los jóvenes y todos somos importantes. Es el mensaje del míster, aquí no hay un líder".

Los problemas de Hazard: "No es fácil. Es un chico que aunque aparente que le dé todo igual no es así. Trabaja, intenta hacer lo mejor para su cuerpo y por lo que he hablado con él está intentando cambiar, hacer rutinas diferentes para que no le pueda ocurrir lo mismo. El míster lo está gestionando bien, incluso entrenando al margen. Con ritmo de competición va a crecer. Está sin duda entre los diez mejores del mundo".

Mendy: "Es un jugador y un chico fantástico. Desde que llegó Zidane creció muchísimo. Hoy es uno del os jugadores más importantes del equipo. Hemos notado su vuelta, sus ganas, su velocidad, su fuerza".

Lunin: "Es de los jugadores más profesionales que me he encontrado en mi carrera, siempre está trabajando, siempre viene a Valdebebas aunque sea libre. El principal problema para no tener minutos es que tiene delante al mejor portero del mundo. Es complicado que opte a minutos teniendo delante a Courtois a ese nivel".

Estado de la plantilla: "Bien, bastante bien. El equipo conoce el partido de mañana porque nos enfrentamos al rival hace 15 días. Es un momento importante del grupo, una jornada importante, y ganar significaría mucho".

Partido más importante de lo que va de temporada: "Es importante, sí. Ganar o perder cambia mucho. Perder nos exige ganar los dos siguientes y ganar, estar muy cerca de la clasificación, que es el primer objetivo de esta primera parte de la temporada. El equipo no falla a nivel mental en este tipo de partidos".

Las lesiones de Hazard: "No creo que se desenganche mentalmente. Está entrenando bien. Le pasa a muchos jugadores el no jugar. Tiene que tener fe en que llegue su momento. ¿Quién podía pensar que podía llegar el momento de Mariano, sin ningún momento en la temporada? Mariano lo hizo muy bien, mostrando profesionalidad. Eso es lo que tiene que hacer Hazard y los otros que no están jugando ahora".

El técnico rival: "Es un entrenador que tiene una idea muy clara de lo que su equipo tiene que hacer, primero en el Sassuolo y ahora en el Shakhtar. La identidad de sus equipos es muy clara, su idea de fútbol es muy bonita".

La importancia de los laterales: "Son jugadores importantes, como los otros. Cada uno tiene sus características y tenemos que disfrutar las de todos. Tengo laterales bastante completos, en el sentido de que pueden defender y atacar con calidad".

Bale, convocado por Gales: "El jugador está comprometido. Su situación es bastante clara: ha tenido una lesión importante, ha necesitado tiempo para la recuperación, está muy cerca de recuperarse totalmente... Puede volver a entrenar con el grupo unos días antes del Raya. Gales le llama y evaluará si puede jugar después de una lesión así de importante o no. Podría estar disponible para Gales si entrena con el grupo dos o tres días antes del Rayo. Estaríamos encantado de que jugase para que gane ritmo".

La lesión de Rodrygo y las lesiones en general: "Rodrygo ha tenido una pequeña molestia en el partido contra el Elche, no va a estar disponible para mañana. Es una cosa pequeña, creo que volverá tras el parón. Las lesiones son una cosa del fútbol, cada partido que miro hay una lesión muscular. Es un problema de calendario y tenemos que gestionarlo".

Problemas en el Bernabéu: "Empezamos muy bien, marcando dos goles, y en los siguientes sólo un gol, de penalti. Lo estamos evaluando. Por lo menos tenemos que seguir creando oportunidades, intentando jugar un fútbol rápido, vertical, mostrando calidad... Este tema se resolverá muy pronto".

Qué le pide a Asensio: "Que disfrute sus características, que no son las de un jugador como Rodrygo, más de banda. Asensio tiene un golpeo con la izquierda fenomenal, también un pase, y tenemos que disfrutar de esto. Contra el Shakhtar dio una asistencia aunque no jugó mucho. Sigue siendo muy importante".

Jovic, suplente: "Creo que está bien aquí, contento de estar aquí. Intento darle todo el cariño posible porque es un delantero que me gusta. Lo sabe. Tiene enfrente al que en este momento puede ser el mejor delantero del mundo, Benzema. Tiene que tener fe de que pase algo. Pudo tener una posibilidad en Elche, pero tenía un problema en la rodilla. Ha entrado en muchos partidos y ha entrado bien".