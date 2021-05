En directo online entrenador del Real Madrid: Zidane se va, rueda de prensa despedida, mensajes y reacciones de los jugadores y quién va a ser el nuevo entrenador

El Real Madrid vive sumido en la incógnita. Zinedine Zidane ya es historia en el banquillo del conjunto merengue y el club que preside Florentino Pérez ha iniciado la búsqueda de un sustituto para el francés en el banquillo.

Zidane ya tenía decidido que lo deja y renuncia al último año de contrato que le queda. El preparador francés termina nuevamente de una forma abrupta su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, en la que sólo sumó dos títulos: la Supercopa de España 2020 y LaLiga 2019-2020.

Te contamos en directo la última hora sobre el futuro del Real Madrid.

Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mi y por lo que hemos ganado juntos. Ojalá nos volvamos a encontrar. Te deseo lo mejor! pic.twitter.com/cAWE6HamfH