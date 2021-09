En Chile, ¿qué canal transmite Palmeiras - Atlético Mineiro, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

En Goal, la guía para mirar el enorme choque de chilenos que entrega un lugar en la final de América.

Los dos mejores del Brasileirao, cara a cara. Palmeiras, segundo con 38 puntos, recibe al Atlético Mineiro (líder con 45) pero por la Copa Libertadores, en un compromiso que puede definir mucho de cara a la revancha del martes 28 en Minas Gerais. Y mientras Benjamín Kuscevic no ha protagonizado lo suficiente en el Verdao, Edu Vargas quiere continuar con su racha goleadora (marcó el fin de semana al Sport Recife) y no se saca de la cabeza ganar el trofeo más importante del continente... y el único que le falta a quien sabe lo que es ganar Copa América y Sudamericana. En San Pablo, un choque estelarísimo de chilenos.

HORARIO DEL PALMEIRAS VS. ATLÉTICO MINEIRO EN CHILE

El cotejo entre Palmeiras y Atlético Mineiro está programado para este martes 21 de septiembre de 2021 a las 21:30 horas de Chile.

Las semifinales se juegan ASÍ

TRANSMISIÓN DEL PALMEIRAS VS. ATLÉTICO MINEIRO EN CHILE

El partido será transmitido por Fox Sports 1 (Premium), en los siguientes canales según tu cableoperador:

Streaming premium: Star+ y Zapping

Streaming de cable: VTR Play, Movistar Play y DirecTV GO

CÓMO LLEGAN