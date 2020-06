En Chile, ¿qué canal transmite Newcastle vs. Manchester City y a qué hora?

El visita St. James' Park en busca de una victoria que lo deposite entre los 4 mejores de la FA Cup. Su rival, el , querrá dar la sorpresa contra una escuadra herida de Pep Guardiola que viene de caer a manos del para entregarle la primera Premier League de su historia al en bandeja.

Claudio Bravo vive sus últimas horas en Manchester; sin embargo, fue confirmado como titular por Pep Guardiola. En Goal te contamos todo sobre cómo puedes mirar este destacado juego.

Your City line-up in the #FACup!



Bravo, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Gundogan, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Sterling, Jesus



Subs | Ederson, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Sane, Bernardo, Cancelo, Foden, Harwood-Bellis



