En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite Flamengo - Santos, por el Brasileirao?

En la antesala a la final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense, Flamengo tendrá otra prueba de fuego en el Brasileirao. Por la trigésima cuarta fecha, el equipo que defienden Arturo Vidal y Erick Pulgar se cita con Santos en el Maracaná con la misión de continuar su racha triunfal para mantenerse en los puestos de avanzada pese a que ya tiene su cupo asegurado en la próxima edición del certamen continental.

El Rubro-Negro llega a este encuentro luego de vencer a domicilio al América Mineiro (1-2), resultado que les permitió trepar hasta la tercera plaza de la competición. De momento, totaliza 58 unidades y se encuentra a 13 de la cima que le pertenece al Palmeiras cuando restan 15 puntos en juego. Esto, tras cosechar 17 victorias, 7 empates y nueve caídas.

El elenco que conduce Orlando Ribeiro, en tanto, viene de caer derrotado 0-1 frente al Corinthians. No obstante, se mantuvo en zona de Copa Sudamericana completando 43 enteros merced a 11 triunfos, diez igualdades y 12 derrotas.

Para este cruce no estará disponible el ex Inter de Milán luego de sufrir un traumatismo en la pierna derecha durante el choque que le dio el título de la Copa do Brasil al Mengão. De hecho, su presencia en la definición ante el Furacão se mantiene en duda.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Flamengo - Santos FECHA Martes, 25 de octubre ESTADIO Maracaná HORARIO 21:45

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

CÓMO VER FLAMENGO-SANTOS

El duelo por la trigésima cuarta fecha será transmitido en vivo a través de Star+. También se podrá ver por Fanatiz, plataforma de streaming que permite acceder a un catálogo amplio de canales deportivos y a la que se tiene acceso en cualquiera de las pantallas o dispositivos móviles a través de una suscripción mensual (con una prueba gratis de 7 días), y por Brasileirão Play que dispone de perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en inglés y español para que las audiencias internacionales fuera de Brasil sigan de cerca todo lo que acontece en el torneo.

