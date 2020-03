En Bolivia analizan volver a los entrenamientos pese a la cuarentena nacional

Los clubes obligarían a los jugadores a trabajar pese a que hay un paro total de actividades por el coronavirus.

De no hallar un acuerdo entre directivos de los clubes bolivianos y los futbolistas, las instituciones deportivas obligarían a los jugadores a volver a los entrenamientos para mantener su estado físico para no dejarse sorprender con el reinicio del torneo boliviano que está pausado hasta abril.

Adrián Monje, director del Comité de Competiciones de la FBF, reveló que en la reunión de los 14 clubes hubo la posición de Always Ready de seguir entrenando a su primer plantel en caso de que los Futbolistas Agremiados (Fabol) no quieran bajar el monto a pagar de los sueldos de marzo por ser un mes casi no trabajado.

“Que si no hay un acuerdo, ellos seguirían trabajando porque ellos no se pueden perjudicar, tienen una misión y una meta, y no entrenarse iría en contra de toda su planificación”, dijo Monje.

Más equipos

El directivo sostuvo que se espera una reunión con Fabol para ver si se accede al descuento en el pago del mes de marzo o si los futbolistas no aceptan esa rebaja en sus sueldos, lo que generaría una protesta de los directivos que deberán pagar por días no trabajados.