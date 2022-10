El Clásico de España solo irá por DirecTV.

No es un partido más. No es un partido cualquiera. Aunque el domingo en Argentina es el día de la madre y muchas familias estarán reunidas, muchos querrán poner la TV, al menos de fondo, para disfrutar el Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga.

En Argentina, el partido se juega a las 11.15 y será transmitido en exclusiva por DirecTV en los canales 610 y 611 (HD: 1610 y 1611).

Los Merengues se presentan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Getafe con un gol solitario de Éder Militao, con lo que se mantienen invictos. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti es segundo en el tablero con 22 puntos.

Por su parte, los Culés derrotaron por 1-0 a Celta de Vigo en la jornada ocho con una anotación de Pedri, sumando su séptima victoria al hilo. El cuadro a cargo de Xavi Hernández es el líder del torneo con 22 unidades.

