En Alajuelense se encuentran en alerta de cara a la fase final

Primera División de Costa Rica: La Liga sabe que empieza una instancia diferente y que deberá revalidar lo hecho hasta el momento.

Alajuelense completó su formidable campaña luego de disputadas las 22 fechas del Apertura 2019 y ya se enfoca en la fase decisiva, a la que clasificaron los cuatro mejores equipos.

Justamente, La Liga fue el equipo de mejor producción y excelso líder, después de establecer una marca de 52 puntos, producto de 16 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

En este contexto, Mario Acosta, asistente técnico del conjunto manudo, no se confía y advierte de cara a la recta final hacia el título.

"En estas instancias todos los equipos debemos preocuparnos por no dejar de hacer nuestras cosas, y pues el que venga es respetable y tendremos que trabajar para ello", manifestó Acosta, quien salió a enfrentar los micrófonos luego de que Andrés Carevic fuera expulsado del duelo en que su equipo derrotó 3-1 a Jicaral.

¿Qué dijo el asistente sobre la tarjeta roja al entrenador? "Fue una expulsión de lejos, me sorprendió bastante, el árbitro no dejó que ni se acercara y ni que dijera algo fuerte. No hemos alzado la voz, esperemos que mejore el arbitraje por el bien de todos y del fútbol", reclamó.

Alajuelense aguarda ahora a su rival de semifinales, que saldrá del campeón vigente San Carlos y Cartaginés.