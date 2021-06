Empieza la operación salida en el Barça

Varios futbolistas están en la rampa de salida, a la espera de recibir ofertas o de someterse a una rebaja salarial que les permita continuar

El Barça se encuentra en una situación financiera muy delicada. Con más de 1.000 millones de deuda y muchos más gastos que ingresos, el club necesita varios balones de oxigen para salir de una crisis económica que afecta directamente a la parcela deportiva. De hecho, tanto afecta que, por el momento, el club ya incorporado a dos futbolistas con la carta de libertad. El Barça fichó al Kun Agüero y a Eric Garcia gratis, sin pagar traspaso por la finalización de sus contratos con el Manchester City, un hecho que no sucedía desde la llegada de José Manuel Pinto en verano de 2008, cuando llegó libre del Celta de Vigo.

Si finalmente, como parece, el Barça consigue firmar al delantero Memphis Depay, será el tercer jugador libre que aterriza en Barcelona. Y hubiesen podido ser cuatro si Georginio Wijnaldum no se hubiera decidido por la oferta del PSG. El delantero holandés que termina contrato con el Olympique de Lyon puede cerrar su incorporación al conjunto blaugrana en estos próximos días, precisamente durante una semana en la que la prioridad es reorganizar la plantilla, sobre todo en el apartado de bajas.

Hay varios jugadores que están en la rampa de salida. Ronald Koeman, ya ratificado por Joan Laporta para ser el entrenador esta temprorada, no cuenta con seis jugadores: Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho y Matheus Fernandes, una lista a la que se añade Neto Murara, quién tiene decidido salir para no seguir siendo el portero suplente. El Barça tendra difícil encontrar salida a algunos de ellos, como por ejemplo Pjanic y Umtiti. Ambos tienen un salario alto, 16 y 14 millones netos anuales respectivamente, pero además su rendimiento durante la última temporada influye. De hecho, Umtiti sigue arrastrando graves problemas en el cartílago de su rodilla izquierda. Junior y Braithwaite tienen mercado y Coutinho, pese a que su caché se ha resentido, también tendrá pretendientes, aunque el club no recuperará la inversión. Matheus es un tema a parte. Saldrá seguro, sea cuál sea la propuesta.

Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clément Lenglet y Antoine Griezmann ya no son considerados intransferibles. Algunos de ellos son pesos pesados del vestuario, pero su salario obliga a Laporta y Mateu Alemany a sentarse con ellos para negociar. Se les propondrá una adapación a las circunstancias del club, aunque si llega alguna oferta interesante se estudiará, siempre con el consentimiento del futbolista. A este grupo también pueden incorporarse Dest, Piqué, Riqui Puig, Trincao, Emerson Royal y, si finalmente no renueva, Ousmane Dembélé, a quién la entidad le pide una decisión urgente sobre su contrato, que termina el junio de 2022. Ninguno de ellos está en la lista de intocables, en la que sí están Leo Messi, Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri González, Frenkie de Jong y los recién llegados Eric Garcia y Sergio 'Kun' Agüero. Marc-André ter Stegen es un caso a parte y dependerá exclusivamente de la voluntad del portero y de las oportunidades de mercado que aparezcan. En principio, el alemán no tiene intención de moverse de Barcelona.