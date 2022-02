Emotivo encuentro entre James Rodríguez y Ousmane Coulibaly

عثمان كوليبالي لاعب الوكرة قدم الشكر للجهاز الطبي لفريقنا وللاعبي الريان خاصة خاميس رودريجيز، وذلك خلال زيارته للريان اليوم

Al wakrah player Ousmane Coulibaly, thanks medical staff and Al Rayyan players, especially James Rodriguez, during his visit to Al Rayyan training today pic.twitter.com/FBWrcaJ8N8