Emmanuel Adebayor jugó por primera vez como titular en la Copa Conmebol Libertadores y la historia no tuvo un final feliz para él, más allá del triunfo de su equipo (2 – 1).

Es que el atacante, de 36 años, fue a buscar una pelota dividida levantando la pierna y sin observar que enfrente estaba un rival.

El golpe contra Enzo Coacci fue brutal, aunque sin intención, y el árbitro peruano Víctor Carrillo le mostró la tarjeta roja directa en el minuto 72.

“Es triste dejar el campo temprano”, expresó Adebayor en su cuenta oficial, un par de horas después del encuentro disputado en la noche del último miércoles.

El artículo sigue a continuación

“Nunca fue mi intención lastimar a mi oponente y me alegro de que esté bien”, agregó.

Con relación al partido, el togolés aseguró que se trató de “un juego duro” y aprovechó para felicitar a sus compañeros: “Qué gran espíritu de equipo y qué chicos ganadores”.

SEA, tough game today! What a great team spirit, and what a win boys @elclubolimpia. Sad to leave the pitch early on a Jackie Chan challenge. It was never my intention to hurt my opponent, And I am glad he is okay #GodFirst #teamSEA #25 #SEAAsuncion #Lifesgood pic.twitter.com/TqruWfqtKm