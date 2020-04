Emanuel Mammana, a corazón abierto: "Cuando murió mi viejo pensé en suicidarme y River me salvó"

El futbolista del Zenit se abrió por completo y detalló su dura infancia. Sin esperanzas, pensó en lo peor, pero el fútbol le dio otra oportunidad.

"Sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá... Pensé en dejar el fútbol, incluso pensé en la locura de suicidarme. Lo quise hacer dos veces", no hay mucho que agregarle al crudo y contundente mensaje que le brindó Emanuel Mammana a Diario Olé.

El defensor de solo 24 años se abrió por completo y conmovió a propios y ajenos tras describir las sensaciones que pasaron por su cabeza al quedarse huérfano. "Empecé a cuidarme solo, a pesar de que tengo cuatro hermanos más grandes. Crecí de golpe. Hoy sé que las lesiones son fuertes, pero que no tienen comparación con la muerte de un padre o una madre", describió el jugador del Zenit.

"De chico yo no tenía nada. No la pasé bien. Mi papá me enseñó que, cuando uno tiene mucho, debe ayudar a los que menos tienen. A nosotros no nos ayudó nadie. He pasado hambre. A veces iba a entrenar sin comer", aseguró, uno de los chicos más protegidos y queridos en los pasillos íntimos del Monumental.

Para finalizar su historia, contó el apoyo que recibió desde las personas que conducen a la institución de Núñez. "Llegó un momento en el que tuve que irme a vivir casi tres años a la pensión de River porque en casa no teníamos plata ni para ir a entrenar, ni para comprar alimento. Por eso gracias a River soy lo que soy", concluyó.