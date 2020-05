Emanuel Aguilera abre la puerta a la Selección mexicana

El defensor no ha sido convocado por Argentina tanto en menores como el combinado absoluto.

Emanuel Aguilera, defensor del América, no ve con malos ojos una convocatoria a Selección mexicana en caso de que sea requerido por Gerardo Martino.

Aguilera, quien puede comenzar con el periodo de naturalización puesto que llegó a en 2016, tiene la posibilidad de entrar en la nómina del Tata pues no fue llamado por en divisiones menores como en la mayor.

“Con la selección mexicana no me han llamado, tampoco de acá (Argentina), no tuve nada, pero no sé, si me llaman lo pensaría”, mencionó en una transmisión de Instagram Live con Sentimiento Cacique.

Sin embargo, el central azulcrema mantiene la ilusión de un llamado de Lionel Scaloni, mismo que hoy en día se ha visto lejano: “Siempre es un sueño ir a la selección (de Argentina), es difícil, pero bueno, no imposible. No (he estado cerca de Argentina), nunca me mencionaron ni hubo acercamiento”.

El futbolista de Mendoza, que llegó en 2018 a Coapa, se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la , siendo constante en las alineaciones de Miguel Herrera.