Elena Fort en Goal: "Hemos metido en la UVI a un enfermo que prácticamente estaba en el tanatorio"

Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del Barça el 7 de marzo pasado. El que ya fuera presidente desde 2003 hasta 2010 se impuso con claridad a los candidatos Víctor Font y Toni Freixa y tomó posesión de su cargo diez días después, el 17 de marzo. De esa fecha han pasado ya más de nueve meses, en los que en el club ha habido una revolución. Se marchó Messi, se destituyó a Ronald Koeman y se nombró a Xavi Hernández en el primer equipo masculino, el femenino ganó el triplete y también cambió de entrenador, de Lluís Cortés a Jonathan Giráldez; el club consiguió un préstamo de 595 millones para refinanciar su deuda de corto a largo plazo, la directiva sustituyó a todos los ejecutivos de confianza del anterior presidente, Josep Maria Bartomeu; se modificó el código ético de la entidad, así como también algunos artículos de los estatutos, se difundió el proyecto de la Superliga, explotó el caso de los abusos de Albert Benaiges y se inició una guerra legal contra el acuerdo entre CVC y LaLiga. Y mucho más.

De esos nueve meses de mandato habla Elena Fort, la vicepresidenta del Barcelona, en la segunda entrega de la entrevista concedida a Goal.

¿Qué balance hace la junta directiva de estos primeros nueve meses de mandato?

Aquests nou mesos parecen nueve años, por la intensidad. Hemos hecho muchísimo trabajo porque nos hemos encontrado un club de una complejidad extrema en todos los ámbitos. Me interesa saber qué piensa la gente de lo que hacemos para hacer reflexiones, porque la crítica es necesaria, pero leo y escucho a muchos diciendo que no hemos hecho nada. Hemos hecho mucho. El club estaba en un grave peligro de quiebra y el trabajo de los primeros meses fue salvarlo de la quiebra. Fue un trabajo intenso y sufrimos mucho. Finalmente, con el préstamo que conseguimos, hemos metido en la UVI a un enfermo que prácticamente estaba en el tanatorio. Estamos enderezando poco a poco un club que estaba muy mal. Los resultados se irán viendo, pero es un trabajo largo y complicado.

El profesor de marketing deportivo, Xavier Ginesta, dice que los clubes de fútbol tienen tres ámbitos de actuación: son una empresa, deben vender un producto y tienen que velar por su prestigio institucional. ¿Cómo está ahora el club en estos tres ámbitos?

La quiebra ya te la he contado. Hemos salido del tanatorio y vuelto a la UVI. La situación reputacional la estamos trabajando, pero pasa por mejorar la situación económica para que la parte deportiva crezca, porque no estamos donde tenemos que estar. Y la institucional la estamos también mejorando. Cuando entramos me sorprendió que había convenios y relaciones abandonadas. El club estaba en decadencia. Lo estamos rehaciendo. Es importante que el Barça se vincule con el tejido social del país, como el Liceu, con el que ayer firmamos. La marca Barça estaba muy tocada, pero es muy potente. El Barça no es solo la junta, somos todos y tiene un nombre de mucho prestigio.

¿Que la auditoría forensic haya tardado tanto significa que hay demasiadas cosas para analizar?

Significa que hemos querido hacerlo bien. Ya sé que parece lento, pero hemos querido hacer las cosas muy bien hechas. Queremos asegurarnos que cuando salgamos a explicar la forensic, las cosas estén cerradas y claras.

A parte de los casos del ‘Barçagate’ y los pagos al Club Esportiu Laietà por el polvo, ¿hay algo más que no sepamos?

El día que la saquemos ya explicaremos las cosas que haya. En la ‘due dilligence’ ya salían una serie de cuestiones que están siendo analizadas y que explicaremos cuando termine el análisis.

El CEO, Ferran Reverter, reconoció que había pagos a periodistas. La pregunta fue si había pagos injustificados, no si existían colaboradores de Barça TV, conferenciantes o presentadores de actos. Le repito la pregunta y le reitero el matiz. ¿Injustificados?

Igual que respondió Ferran Reverter respondo yo. Los pagos a periodistas tienen su correspondiente factura y, por lo tanto, se presupone que son pagos absolutamente lícitos. La junta no presupone que hubiera pagos injustificados.

¿Se han encontrado listas negras de periodistas, medios o influencers?

No, por escrito no hay nada.

¿Y ahora no hay ninguna lista así?

No, no. Ninguna.

Nicestream, la empresa del ‘Barçagate’, hizo un informe en el que la señalaba a usted como cabeza de una red organizada en Twitter contra la junta directiva de Bartomeu. ¿Qué tiene que decir a esto?

Sigo flipando. Me ha sorprendido alguna reacción, porque he visto algún medio de comunicación que ha dado veracidad al informe de Nicestream. Creo que todo el mundo me conoce. Ya se lo expliqué a Sique Rodríguez en la SER, cuando salgo en el 2010 del Barça y en la Asamblea se interpone una acción de responsabilidad contra nosotros, yo era una persona afectada por la demanda judicial. Desconocía Twitter, pero pensé que era una buena manera de tener voz para defenderme y explicarme. Me di de alta y he sido muy activa, es cierto, para defenderme a mí y a la gente que amo. No he hecho ninguna red, os lo aseguro. Con mis problemas personales ya he tenido suficiente trabajo como para organizar nada en Twitter.

¿Qué opinión le merece que se cambiara el código ético para poder fichar a familiares?

Todo el mundo dice que cambiamos el código ético para poder fichar familiares y no es verdad. En primer lugar, lo adaptamos a la normativa. No es solo escribirlo, porque la anterior junta se puso límites y luego se los saltó. Es hacerlo con transparencia. Hay personas, que pueden tener un vínculo familiar más estrecho de lo previsto, que son necesarias para el club y que su valía profesional es incontestable. Se puede hacer y explicar. Marta Segú ya estuvo en la Fundación y es una puntera en el mundo de las fundaciones. ¿Por qué el hecho de tener un vínculo familiar con el presidente le tiene que privar de estar en el club y formar parte de este proyecto? Lo que siempre hacemos es fichar a gente válida. La ética empieza por uno mismo, no por lo que digan las normas. Prefiero tener unas normas y cumplirlas que tener muchísimas y no cumplirlas, como la anterior junta.

Se les acusa de nepotismo. No solamente con Marta Segú, sino también por haber incorporado a Maite Laporta, la hermana del presidente, o a la hija y al marido de la jefa del gabinete de presidencia, Manana Giorgadze.

Cada uno acusa de lo que quiere. Son personas de confianza y con su trabajo son punteras. En un club como el Barça no podemos limitarnos por cuestiones que son más de bluff que de sentido real. Además, las personas que fueron contratadas pasaron los correspondientes procesos de recursos humanos y de compliance. Se ha hecho bien y de manera transparente. Las personas son profesionalmente válidas y, si gozan de nuestra confianza, todavía mejor.

El ex portavoz Josep Vives no era de la confianza de la nueva junta, entiendo.

Cuando llegamos al club analizamos las posiciones que había y las que consideramos que no podían formar parte del equipo se han tenido que despedir.

¿Y en el caso del jefe de seguridad, Ferran López, qué pasó?

Hubo cosas que se consideró que no se estaban haciendo bien, se llegó a un acuerdo y terminamos la relación.

¿Tuvo algo que ver el acoso a Ronald Koeman a la salida del estadio?

Se detectaron algunas carencias en el tema de seguridad y se quiso cambiar a la persona. Si contratas a una persona y no obtienes el resultado que querías, se la sustituye.

En la SER admitió que el amistoso de Arabia Saudí le suponía un conflicto ético personal. ¿Es también un conflicto ético y de valores de todo el club?

Creo que el club tiene que estar muchas veces en lugares que no nos gustan. Pero en el caso de Arabia, la familia de Maradona pidió por favor que el Barça estuviese en el homenaje. El Barça es una institución mundial que representa muchas cosas y tenía que estar en el partido. Otra cosa es que pueda generarnos conflictos personales.

¿Volverá a pasar?

Trabajaremos con el compromiso que asumimos ante la Asamblea. Habrá límites que a algunos les parecerán más o menos, pero pasa en todo el mundo, siempre hay contradicciones. Por ejemplo con la ropa que compramos.

El Athletic Club rebajará sus avales al 5%. ¿El Barça tiene decidido qué porcentaje de aval pondrá para las juntas directivas?

No, todavía no hemos decidido qué fórmula pondremos. Estamos trabajando para encontrar la mejor opción.

Entiendo que se tendrá que hacer una modificación de estatutos. ¿Será inmediata? Porque los avales actuales caducan el 24 de enero.

No, la disposición transitoria incluida en los presupuestos del Estado permite quitar los avales. Una vez se aprueben los presupuestos, los avales quedan sin vigencia. Luego tendremos que adaptar los estatutos para establecer las garantías y condiciones para ser directivo. Antes del 24 de enero no se tendrá que hacer una Asamblea, para entendernos.

Es decir, desde el 24 de enero hasta la nueva propuesta no habrá avales.

En principio, no habrá aval depositado. Lo haremos lo más pronto posible porque entendemos que es una cuestión importante.

¿Esto hará cambiar la estructura de la junta de alguna manera?

No. Para nada. Nos sentimos muy cómodos. Siempre leo cosas sobre la relación entre los directivos, pero intentamos tomarnos el reto con alegría y disfrutar del Barça. Tenemos muy buena relación todos. No habrá cambios ni me gustaría que los hubiera.

¿Cómo ha sentado dentro de la junta la noticia de los abusos de Albert Benaiges publicada por el diario ARA?

Pues como toda la gente que está vinculada con el mundo del deporte, estamos en shock. Son cosas muy graves y muy delicadas. Sorprende y nos deja un nudo en el estómago leer la noticia.

¿Cree que el Barça ha estado a la altura?

Rotundamente, sí.

¿Cree que ha hecho bien llegando a un acuerdo con él para cerrar la salida?

Cuando se conoce la información no hay ninguna denuncia dentro del club. Por lo tanto, el Barça no tiene ningún motivo legal para echarle. No hay base, con lo cuál lo único que podíamos hacer era llegar a un acuerdo con él. Lo hicimos de forma inmediata. Hablamos únicamente de legalidad, no le podemos sancionar porque haya hecho algo en otro sitio. Entendemos que es una cuestión suficientemente grave para llegar a un acuerdo y que no siga vinculado al Barça. A partir de ese momento, el club empieza a trabajar con sus protocolos de protección de menores. Que no lo expliquemos no significa que no se haga. La actuación del Barça es fundamental. Su principal objetivo es proteger y dar apoyo a las víctimas aunque no sean del club y, si existiera alguna dentro del club, le protegeríamos. Todos los pasos se han hecho bien.

¿Se han activado todos los mecanismos por si algún afectado del club quiere expresarse?

Por supuesto. Se han activado todos los mecanismos para garantizar el apoyo a las víctimas, si las hubiera, y todos los canales de denuncia. Además, el Barça se ha puesto en manos de los Mossos y de la Generalitat con la máxima transparencia para colaborar con este tema. Quiero ser muy rotunda, porque he leído cosas que no me han gustado. Hay gente que no sabe qué se está haciendo que se atreve a decir que no se ha hecho nada. Me molesta mucho. Se ha actuado como se tenía que actuar.

¿Hay negociación con el fondo CVC?

No tengo información a día de hoy. Es un tema de las áreas deportiva y económica. Lo desconozco totalmente.

¿Por qué se ha iniciado esta guerra contra CVC y LaLiga?

Las condiciones que ponen LaLiga y CVC no son aceptables para el Barça. Todo iría a deuda y no podemos aumentar más esa deuda. Además, sería por 50 años y con un interés brutal. No se puede admitir. Otra cosa es que, si hubiera una modificación de las condiciones, se podría volver a pensar la decisión.

La Superliga sigue en pie?

La Superliga es un proyecto que será el futuro del fútbol. Todo el mundo lo sabe. Nos mantenemos a la espera. Y ya lo dijo el presidente, tendremos que llegar a un acuerdo con la UEFA.

¿Por qué el Barça va tan de la mano con Florentino Pérez?

La gente tiene que entender que, cuando gestionas un club como el Barça, hay momentos puntuales en los que te encuentras con el Real Madrid u otros equipos con los que tienes intereses comunes a defender. Puedes vender los relatos que quieras, porque es muy interesante para criticar a la junta, pero lo único que hacemos es defender los intereses del Barça. Si coinciden con los del Madrid, como en el caso de los avales, pues coinciden. No nos tiene que dar miedo.

¿Qué le parece que Javier Tebas opine de lo que puede o no fichar el Barcelona?

No me manifestaré sobre el señor Tebas. Él hace su trabajo y ya está, hasta aquí.