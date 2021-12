Elena Fort en Goal: “El Espai Barça es fundamental para mantenernos en la élite”

Los socios del Barcelona tiene este domingo en su mano la posibilidad de que el club pueda iniciar las obras del nuevo Espai Barça el próximo verano. La entidad no tiene músculo económico para afrontar el pago de las obras, con lo cuál se ve obligado a pedir un préstamo por valor de 1.500 millones de euros para financiar la construcción del nuevo Camp Nou, el nuevo Palau Blaugrana, varios edificios de oficinas, un hotel y la urbanización que el entorno del recinto azulgrana requiere. Ese préstamo, sin embargo, tiene que pasar por la aprobación de los socios del club, que están citados en un referéndum telemático para decidir si el Barça debe o no pedir esa cifra. En una extensa entrevista con Goal, de la que reproducimos este domingo la primera parte, la vicepresidenta del club y portavoz de la junta, Elena Fort, subraya la vital importancia que tiene para el club la aprobación de dicha financiación y pone de relieve los problemas que significaría para la entidad que en el referéndum ganara el 'no'.

¿Tan transcendental es para el club la aprobación de la financiación del Espai Barça?

Sí, absolutamente transcendental. Queremos seguir siendo un club propiedad de los socios. Como no tenemos las ventajas de los clubes estado, que pueden inyectar dinero cuando quieran, la única manera que tenemos de sobrevivir en el mundo del fútbol actual es generando ingresos desde nuestra propia entidad. La única forma de generarlos es a través de una mejora de las instalaciones, no solo a nivel técnico, sino ampliando sus posibilidades. Tener este Espai Barça es absolutamente fundamental para mantenernos en la élite.

¿Qué pasa si sale el ‘no’?

Tendríamos un grave problema. El estadio se nos está haciendo viejo y necesita actuación. Nos hemos gastado 2 millones de euros en temas urgentes y hay un presupuesto para temas graves no tan urgentes de 20 millones. Tenemos calculado que entre Palau y Camp Nou necesitaríamos unos 400 millones para mantener las instalaciones en unas condiciones dignas. Nadie nos daría 400 millones para arreglar estas instalaciones, que seguirían siendo viejas. El problema seguiría. Nos limitaría mucho las capacidades de inversión.

¿Se hará con Goldman Sachs?

Goldman Sachs no es el fondo que nos financiará, es un intermediario que buscará inversores para tener ese dinero. Cuando negociamos el crédito de 525 millones para pasar la deuda de corto a largo plazo, Goldman Sachs encontró cinco inversores que pusieron el dinero. Eso que todo el mundo dice que nos quedaremos en manos de Goldman Sachs no es cierto, porque solamente es el intermediario. La deuda del Barça está diversificada.

¿Se conocen ya los inversores para el Espai Barça entonces?

Lo que tiene que quedar claro es que hoy habrá un referéndum. Una vez se apruebe, tienen que ir a buscar esta financiación con las condiciones que hemos establecido: 35 años de préstamo con 5 años de carencia, un interés de mercado correcto y sobre todo, sin garantías patrimoniales. Esta es la base del acuerdo que se hizo con la anterior junta. Una vez aprobado, Goldman Sachs buscará el dinero.

Es decir, está avanzado ya con Goldman Sachs.

Está avanzado porque la anterior junta ya había hecho un acuerdo de condiciones con Goldman Sachs. Si saliese el ‘no’, los 90 millones que ya cedieron se tendrían que devolver ipso facto. Tendríamos que devolver los 90 millones en febrero o negociar una nueva prórroga, pero nos dirán que el dinero se tiene que devolver. Por eso hablamos de Goldman Sachs, porque la anterior junta lo empezó y porque es la vía más fácil. Se han explorado otras, pero la más abierta es esta.

De sus palabras se entiende que la junta anterior hizo bien la operación.

He sido muy crítica con la junta anterior, es evidente. Pero conociendo las condiciones y su estructura he cambiado de opinión. He tenido conocimiento de que con esta estructura se están haciendo más de 40 estadios en el mundo, por lo tanto, es lo habitual. Cuando una se equivoca lo tiene que decir.

¿Por qué ha cambiado tanto el precio, de 600 a 825 y luego hasta los 1.500 millones actuales?

Más allá de las mejoras que establecemos en tecnología, que son casi 90 millones de diferencia, básicamente las cifras que había sobre la mesa no eran ciertas. Cuando hemos estudiado el proyecto con los técnicos, ellos nos han puesto sobre la mesa el coste real de construcción y remodelación de otros estadios. Hemos visto que el estadio, tal y como se quería hacer, no costaba 400 millones de euros. El ejemplo más próximo es el Bernabéu, que se va hacia los 900 millones. Quiero decir una cosa con sinceridad. Hacemos un ejercicio de transparencia muy importante porque, como junta, salir y decir que nos costará 1.500 millones implica mucha valentía. Los 400 millones del Palau no son solo para el Palau, sino también para el pequeño Palau, la pista de hielo y un parking de autobuses. No hablamos solamente de un edificio sino de todo un ámbito. El Palau en sí vale unos 300 millones, que es lo que costaron los de Valencia o el WiZink Center. No nos inventamos nada.

¿Aquí entra la compra del Bowling Pedralbes?

No, la compra del Bowling no está prevista.

¿Ha habido mucho interés por parte de los socios?

Hemos tenido unas 20 sesiones informativas y hemos respondido unas 300 preguntas. Me gustaría que hubieran sido más, sinceramente, pero hemos hecho un buen ejercicio de transparencia. Los socios que han querido, han venido, aunque sí que es verdad que me hubiera gustado que hubieran venido y preguntado más.

En el debate electoral de SER Catalunya dijo que no le gustaba dónde estaban situados los edificios de oficinas y el hotel. Finalmente no se cambiará.

De momento están, porque quitarlos significa modificar otra vez el Plan General Metropolitano y esta es una cuestión que, por la urgencia, no está sobre la mesa. El proyecto lo tenemos en tramitación de licencia y muy adelantado. Lo que nos interesa es empezar las obras. La reordenación del espacio no podemos volver a hacerla, porque significaría abrir de nuevo el melón, hablar con los vecinos y llegar a acuerdos. Entendemos la urgencia, asumimos la situación y tiramos adelante tal y como estaba planteado.

¿La línea 9 del metro afecta en algo?

No, no afecta en las instalaciones. A la hora de ejecutar las obras se tendrá que compatibilizar con el Ayuntamiento, pero no es un problema. Lo he leído en algún sitio, pero no es un problema.

¿Ni para el Palau, ni para el parking de autobuses?

La estación de autobuses sí que tiene una pequeña afectación a la hora de ejecutar las obras, pero es algo que habrá que compatibilizar con los tiempos. No es un problema.

El Bernabéu consiguió un interés del 1,52% en el préstamo. ¿Por qué el Barça tendrá entre un 2 y un 3% de interés?

La última ampliación que hicieron de su préstamo no sé a qué interés lo firmaron, no tengo los datos, pero dudo de que fuera a 1,52%. Ellos lo hicieron mejor que nosotros y empezaron antes. Cuando pidieron el préstamo inicial los intereses estaban mucho más bajos. Nos encontramos en una situación inflacionaria y somos conscientes de que los intereses han subido.

Dijo el CEO, Ferran Reverter, que el préstamo se devolvería con el 33% de los nuevos ingresos del Espai Barça, que se calculan en 200 millones. ¿Si se ingresa menos dinero, los prestamistas recibirán menos o hay una cantidad mínima a pagar?

Lo desconozco, se tiene que acabar de cerrar, pero entiendo que tendrá que haber un mínimo de retorno. La cifra no la sé, la tendremos que acabar de negociar si los socios aprueban la financiación.

Un 33% de 200 son aproximadamente 75 millones. El Barça no ha generado nunca 75 millones en beneficios.

La financiación del Espai Barça es un compartimento estanco diferente de lo que son los ingresos del club. Son dos cajas. Los ingresos adicionales que se generen los pondremos en una bolsa y de esa bolsa saldrán los pagos. Lo que sobre de esa bolsa se ingresará al club. De aquí las líneas rojas de la negociación: no poner garantías patrimoniales ni hipotecar la gestión ordinaria. El Espai Barça se pagará desde el Espai Barça. Este es el reto y el compromiso. Lo que nos da tranquilidad es que los estudios económicos que tenemos nos dicen que estamos siendo prudentes con esos 200 millones, que significan el 65% de crecimiento. Hay equipos que han incrementado un 150% sus ingresos, como el Lyon. Y tenemos una ventaja, que estamos dentro de la ciudad. El Espai Barça se debe convertir en un espacio icónico en el centro de Barcelona.

¿El Espai Barça comportará un aumento en las cuotas de los abonos?

No hemos hablado de esto todavía. No estamos en ese punto. Cuando tengamos el estadio nuevo, una de las cuestiones que se nos presentarán es que, si lo cubrimos todo e igualamos las gradas, es decir que las hacemos simétricas, las condiciones de tribuna y de lateral serán las mismas. ¿Qué pasará entonces? Desde el área social estamos recogiendo ideas para reordenarlo. Pero no pasa necesariamente por un aumento de cuotas, sencillamente tendremos que racionalizar los criterios actuales.

Los abonos del Barça son los más baratos de la élite europea. ¿La idea es mantenerlo?

Nuestra alma son los socios, pero desde el punto de vista de gestión tenemos que trabajar como una empresa y buscar la máxima explotación. Creemos en este proyecto para una mejora para el socio. Trabajaremos para que el socio no sufra un cambio en sus condiciones. Si se tienen que reorganizar las cuotas o repensar porque el campo tiene otras condiciones, lo haremos. Pero los ingresos adicionales no vienen por un aumento de cuotas, sino por la explotación de todo el espacio.

La junta anterior reconoció que Goldman Sachs podría poner un interventor comercial para garantizar sus ingresos. ¿Esta figura se mantiene?

Insisto, las condiciones del préstamo no las tenemos todavía, primero nos tienen que autorizar los socios.

¿En la temporada 2023-24 se irá a jugar a Montjuïc?

No está decidido al 100%, pero lo decidiremos en breve. Detectamos que había un problema grave de compatibilización de obras y uso del estadio con una ocupación de 85.000 personas. Imagínate que tenemos que hacer Champions miércoles y Liga el sábado. Tendríamos que tomar muchas medidas cada tres días para tapar y evitar conflicto con grúas y máquinas. Finalmente, lo que se hará es que durante el primer año jugaremos en el Camp Nou con un 50% de ocupación, tal y como hizo el Athletic, con rotación para los abonados. En el segundo año entendemos que tenemos que salir y la solución más lógica es ir al Estadi Lluís Companys. Luego, dos años más en el Camp Nou con un 60-65% de ocupación. Nos haría mucha ilusión marcharnos a nuestras instalaciones porque, técnicamente, es posible ampliar el Johan Cruyff, pero hay un grave problema de movilidad en Sant Joan Despí. El otro día ya lo tuvimos con 5.000 espectadores.

¿Entonces, no queda otra que Montjuïc?

Hay que negociar con el Ayuntamiento, porque requiere una inversión importante que tendría que pagar el Barça. Estamos cerrando los números de esta propuesta para saber qué costaría realmente irnos a Montjuïc. Luego haremos una valoración económica y social. Si entendemos que es un coste desproporcionado, el plan B sería hacer lo mismo que el primer año durante la segunda temporada, que es sectorizar el estadio con un porcentaje inferior al 50% de aforo. Siempre valoraremos el retorno económico y minimizar al máximo las molestias a los socios.

(Mañana lunes 20 de diciembre publicaremos la segunda parte de la entrevista, en la que la vicepresidenta Elena Fort contesta a preguntas sobre gestión, avales, conflictos éticos, auditorías, 'Barçagate', despidos, Albert Benaiges, CVC, Superliga y Florentino Pérez).