El Villamarín es el municipal de Čierny Balog y Europa es el tren del Betis

El equipo de Pellegrini suma tres triunfos consecutivos y sólo perdió un partido en lo que va del año.

En las categorías inferiores de Eslovaquia juega el TJ Tatran Čierny Balog, escuadra que ha trascendido en el panorama del fútbol mundial no por tener en sus vitrinas algún afamado título, sino por el tren de vapor que atraviesa por su estadio en días de partido. Sí, jugándose el encuentro hay ocasiones que el tren irrumpe (que no interrumpe) por la vía que separa la grada del terreno de juego. Una herencia del transporte de madera hecha atracción turística y que disfrutan los aficionados de este club.

Pues bien, el Villamarín es ahora el municipal de Čierny Balog y el tren de vapor es el tren de Europa que pasa por Heliópolis los días de partido. Así tiene vislumbrar el Real Betis lo venidero de su calendario, subirse y no dejarlo escapar, porque razones no le faltan. La inercia ganadora de los verdiblancos lo convierten en el que mejor dinámica atraviesa. De los cinco últimos partidos solo ha perdido uno, contra el FC Barcelona. Pero no solo eso, la victoria ante el Cádiz se convierte en la tercera consecutiva en Liga. Es la primera vez en esta temporada que Pellegrini logra encadenar tres triunfos seguidos. Futbolistas como Juanmi o Borja Iglesias logran ser decisivos y aportan puntos cuando les toca ser protagonistas. Y es la segunda vez de forma sucesiva que Joel no recoge ninguna pelota de su red, algo que no se da desde los dos primeros choques ligueros (Alavés y Valladolid). Además, la remontada más complicada ya la ha culminado colocándose sexto clasificado tras la derrota del Villarreal ante el Atlético de Madrid. Y a contemplar con lo que hace la Real Sociedad frente al Real Madrid desde la tranquilidad que te otorga el estar dentro del objetivo. Lo que podría ser un broche de oro a una jornada plena si los blancos siguen con la firme intención de pelear la Liga.

Cúmulo de circunstancias que evidencian la enorme bonanza verdiblanca y la clara candidatura presentada para las plazas europeas. Un tren que no debe dejar pasar el Betis. Porque aunque nadie lo haya mentado es el claro objetivo que tienen que conseguir los verdiblancos, por muchas cuestiones, pero principalmente para el disfrute de una parroquia que no quiere nuevas frustraciones. Y menos cuando se ve tan claro (que no fácil) que se puede conseguir.

Manolo Nieto