El vestuario del Betis se conjura para acabar con la plaga de expulsiones

El conjunto verdiblanco es el equipo que suma más expusiones en lo que va de la temporada 2022-23 y el vestuario espera cambiar la tendencia.

El carrusel de expulsiones que está viviendo el Real Betis esta temporada se está convirtiendo en un asunto de Estado en el seno de la plantilla verdiblanca. Y no es una cuestión que ocupe la cabeza de los jugadores verdiblancos dada las últimas expulsiones de William Carvalho y Luiz Felipe, es un asunto que tiene un recorrido anterior a estas dos.

Según ha podido saber GOAL hace ya varias semanas atrás empezaron las charlas para tratar el asunto y buscar una solución conjunta que no acaba de llegar. Las conversaciones antes de las sesiones de trabajo se han producido tanto grupales como con capitanes, y han sido un recordatorio continuo en cada semana de trabajo. Mención especial cobran las conjuras antes de los partidos para no cometer errores que provoquen expulsiones.

La plantilla hace autocrítica y sabe que algunas tarjetas rojas han sido de cosecha propia pero ven acciones similares, o peores, en otros encuentros con el paso de las jornadas y siente como la lupa se hace mayor cuando el Betis juega, de hecho son el equipo que más rojas ha visto este curso. Y cómo ya dijo Pellegrini en sala de prensa, después de las quejas sobre la actitud de Iago Aspas, el plantel debe cuidar mucho más los detalles porque las matrículas están tomadas.

"Creo que si en algo tendríamos que mejorar es en las expulsiones. Las expulsiones ya nos costaron caras en la primera vuelta. Ésta no tiene importancia en el resultado, pero sí en el siguiente partido porque no podrá jugar", comentó el técnico.