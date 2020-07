El VAR, un sistema pervertido con una única solución para los árbitros: un cuerpo específico de VAR

Todo el mundo coincide: el VAR es una herramienta magnífica, pero mal utilizada.La pregunta es ¿por qué es así? ¿cómo podría mejorar?

Durante décadas, todos los estamentos del fútbol coincidieron que el árbitro necesitaba la ayuda de la tecnología. Hoy la tiene, pero siguen las quejas. Todo el mundo coincide: el VAR es una herramienta magnífica, pero mal utilizada. De ahí las sospechas sobre el funcionamiento del VAR, su aplicación y los dirferentes criterios, nunca uniformes, que toman las personas que tienen que decidir en jugadas realmente determinantes.La pregunta es ¿qué está pervirtiendo el buen funcionamiento de la herramienta más importante en la historia del arbitraje?

La perversión del VAR: una red clientelar y corporativista

Al grano: El VAR es casi perfecto, pero las personas que lo manejan son imperfectas. La perversión del VAR es fomentar un sistema viciado, con una red clientelar entre árbitros. Resulta imposible de creer, pero los árbitros que pitan los partidos del fútbol profesional cada fin de semana son los mismos se hacen cargo del VAR. ¿Cómo corregir entonces al compañero sabiendo que se le expone a quedar señalado? ¿Cómo dejar mal a otro árbitro si sabes que, en caso de hacerlo, otros tomarán nota y te dejarán 'vendido' si cometes un error?

Los árbitros no pueden seguir siendo ser juez y parte

El gran problema es que no todos los árbitros de campo, de Primera y Segunda división es que todos los colegiados son de VAR y viceversa, cuando eso no debería ser así. Un árbitro no puede pitar el fin de semana en el campo y al siguiente, estar en el VAR. ¿Qué espíritu crítico puede tener? ¿Qué factor corrector podrá mostrar hacia su propio colectivo? No se puede ser juez y parte, como no se puede ser presidente de la compañía y a la vez, delegado sindical.

No todos los árbitros valen para el VAR

No todos los colegiados valen para ser´árbitros de VAR. No es tan fácil como parece. Primero, porque se puede ser un gran árbitro en el césped y pésimo en la sala VAR, o al revés. Segundo, porque no todos los árbitros de la sala VAR saben qué tomas pedir a la realización Tercero, porque no todos tienen la personalidad suficiente para afear el error de un compañero de profesión, porque saben que, el próximo partido, podrían hacérselo a él. Y cuarto y más importante, no existe una formación específica ni se tiene independencia total.

¿Cómo pitar en el campo y también en la sala VAR? No se puede ser juez y parte

La gran pregunta para el Comité Técnico de Árbitros es la siguiente: ¿Cómo es posible que exista un cuerpo específico de asistentes, otro de árbitros internacionales y otro de delegados de partido o de estadios, pero no haya un cuerpo específico de VAR? No tiene ningún sentido que no exista un cuerpo específico de VAR, cuando hablamos de la herramienta más importante de la historia para el arbitraje, porque lo ha cambiado todo. No se puede tolerar que el VAR siga en manos de los mismos árbitros que pitan en el campo.

El arbitraje necesita un cuerpo específico de VAR

Algunos clubes, entre otros CF y , están estudiando pedir oficialmente la creación de un nuevo cuerpo específico de VAR, donde las personas que tomen las decisiones no tengan ninguna vinculación con los árbitros que pitan en los estadios. Así se evita el corporativismo en la toma de decisiones, se consigue que se uniformen criterios y se fomenta la independencia del colectivo. Se acabaría con el proteccionismo arbitral, se rebajaría el margen de error, se acabaría con las diferentes varas de medir y se unificarían criterios.

El ejemplo de la NBA, el 'Instant Replay' y su 'Replay Center'

La liga profesional de baloncesto de , ideó el sistema 'Instant replay' y acabó creando el 'NBA replay Center', un centro audiovisual destinado a proveer al instante de múltiples repeticiones a todas las canchas de la competición. Está en New Jersey, se pueden consultar hasta 15 circunstancias de objeto de revisión a la vez, cada jugada dispone de diferentes ángulos y cuenta con 20 empleados, expertos en arbitraje y baloncesto, que forman parte de un colectivo independiente. Credibilidad.