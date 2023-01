El Valladolid estudia la primera oferta por Iván Fresneda

La gran joya del Pucela podría acabar saliendo del club por 10-15 millones de euros

La gran joya de la corona del Real Valladolid, Iván Fresneda, está muy cerca de salir del club blanquivioleta en los próximos días. El jugador, que ha llamado la atención de los grandes en España despertando el interés de Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, está próximo a dejar de pertenecer al Real Valladolid. De hecho, según ha podido saber GOAL, Fresneda tiene ofertas en firme por parte de Borussia de Dortmund y Arsenal.

Según ha informado "Radio Marca" Valladolid, los agentes de Iván Fresneda han trasladado al club pucelano, hace unas horas, la primera oferta formal por el lateral derecho. Según ha podido saber GOAL, esa oferta consistiría en un montante de 10 millones de euros, que con variables podrá alcanzar los 15 "kilos". Y esa oferta es del Borussia de Dortmund. En todo caso, la posible venta del jugador se produciría en junio, permitiendo al futbolista poder acabar la temporada en el Valladolid.

Hay un detalle importante en el caso de Iván Fresneda. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, pero esa cláusula podría aumentar gradualmente hasta los 45 "kilos". De hecho, según varios medios, si el Valladolid rechaza ofertas formales por el jugador, la cláusula aumenta hasta esos 45 millones, así como también el salario del jugador.

Así es Iván Fresneda, el talento del Valladolid que sigue media Europa

Es la joya de la corona del Real Valladolid. Se llama Iván Fresneda, tiene 18 años, juega de lateral derecho y está en la agenda de media Europa. El chico está llamado a ser uno de los nombres propios de este mercado y en el Pucela entienden que si llega una oferta muy importante, será muy complicado poder retenerle. Varios clubes de la Premier League, de la Serie A, Real Madrid o Atlético de Madrid, entre otros, siguen muy de cerca las evoluciones de Fresneda. Aún no hay una oferta en firme por el jugador, pero en el Valladolid conocen, de primera mano, el interés creciente de muchos pretendientes. La cláusula de Fresneda asciende a 30 millones de euros, aunque este verano podría icnrementarse hasta superar los 40 "kilos" si se cumplen diferentes objetivos individuales este curso.

Pacheta lo tiene claro: Fresneda apunta a fuera de serie

El técnico del Real Valladolid, José Rojo 'Pacheta', cree que Iván Fesneda es un gran talento en nuestra Liga: "Tiene 18 años y hace cosas de un tío de 30. Lo que están comprando no es lo que es Fresneda hoy sino lo que puede ser a la vuelta de cuatro años. Si yo fuera otro equipo y tuviera capacidad económica, lo haría sin ninguna duda. Hoy en día todos manejamos muchos datos y los de Iván Fresneda son brutales. No sé si vamos a poder sujetarlo. Me gustaría que se quedase, es muy bueno, pero también entiendo al club", explicó.

Interés de Atlético, Real Madrid y Barça

Ya el pasado mes de enero, el Atlético de Madrid preguntó por Fresneda. El Atlético tenía la intención de ficharle y pagar un traspaso. La dirección deportiva rojiblanca lleva tiempo siguiendo al chico y está viendo cómo su crecimiento está siendo exponencial. Hace meses no fructificó su fichaje y siguió en Pucela, pero el Atleti sigue interesado en él. Otro que le sigue es el Real Madrid. En el último partido de Liga los emisarios blancos quedaron gratamente impresionados con Iván y creen que es un jugador que cumple todos los requisitos para su fichaje: es nacional, joven, tiene mucho futuro y además ya es presente. También se le ha relacionado con el FC Barcelona, aunque en este momento parece improbable que el cuadro catalán pueda hacer algún tipo de movimiento por Fresneda, ya que tienen problemas para ajustarse con el "fair play". Eso sí, gusta en Can Barça y si el próximo junio se pone a tiro, preguntarán por el jugador del Pucela. Al fondo aparece la Premier League. Hay varios clubes interesados y en Inglaterra existen equipos que tienen el suficiente músculo económico como para plantearse pagar la cláusula de Fresneda. Algo está claro. Es uno de los grandes nombres del mercado.