El club che ha puesto los ojos en el atacante brasileño del Valladolid, al que quiere Bordalás para su proyecto en Mestalla. Su cláusula, 30 millones.

La situación de Marcos André (24 años) es uno de los focos de mayor atención en el mercado de fichajes en Valladolid y Valencia. El interés desde Mestalla en el delantero brasileño es muy fuerte, pero en Pucela se le quiere retener, una misión especialmente compleja después del descenso a Segunda División.

Pese a haber tenido que visitar el quirófano por unos dolores en el pubis que ya son cosa del pasado, la primera temporada del atacante en Zorrilla ilusionó. Aportó cuatro goles y dos asistencias en 23 apariciones en un Valladolid con serias dificultades para generar peligro y acabar jugadas, estando Sergio González en el epicentro de las críticas hasta su destitución. Marcos André, con contrato hasta 2023, terminó el curso como una de las pocas notas positivas para el futuro.

Sin embargo, el Valencia persigue incorporarle a la plantilla de Bordalás. El nuevo entrenador che ve en él un jugador joven, de gran proyección y que podría adaptarse perfectamente a lo que pretende edificar. El principal problema para el acuerdo es que el Valladolid, que le compró por menos de 500.000 euros y contará con un presupuesto de 30 millones para intentar el regreso a Primera, no siente la urgencia de vender.

Por contra, en Pucela multiplicarían por diez su inversión en él y permitirían que el futbolista, que hasta hace dos años no alcanzaba los 1.000 euros al mes, siga con su evolución para cumplir su sueño, triunfar en el fútbol. El de Mestalla es un tren que se no se puede dejar escapar y será muy extraño que el brasileño no se monte en él este verano.

Marcos André: cláusula de 30 millones y más interesados en Primera y la Premier

La cláusula de Marcos André es de 30 millones, no de 25 como se ha venido publicando, aunque en ningún caso la operación se acercaría a esas cifras. La postura del Valladolid, al menos de momento, es declararle intransferible, si bien el verano es muy largo y el Valencia, con unas cuentas que no permiten excesos, mantiene la esperanza de cerrar su refuerzo por entre cinco y ocho millones.

La entidad propiedad de Peter Lim ha sabido moverse rápido por el de Coroatá, con más pretendientes de la Liga y de la Premier. En España han sondeado su posible llegada Getafe, Cádiz u Osasuna (antes de quedarse a Budimir), además de los recién ascendidos Espanyol y Mallorca. El Valladolid ve al punta como uno de los grandes pilares de la vuelta a Primera, pero su continuidad no está garantizada.