El Valencia condena los gestos nazis y racistas en el Arsenal Stadium

No sólo hubo un partido de fútbol en el Stadium el jueves por la noche. También hubo incidentes entre hinchas del y del Arsenal, equipos que disputaron la ida de las semifinales de la . En ellos, se vieron lamentables y repudiables gestos nazis y racistas por parte de algunos aficionados valencianistas.

Unos gestos que fueron denunciados por el periodista inglés Tomé Morrissy-Swan, quien publicó un vídeo en el que aparecen cinco personas ubicadas en la grada visitante increpando a aficionados Gunners con saludos nazis y gestos de carácter racista.

Nazi salutes and monkey gestures from ⁦@valenciacf⁩ fans ⁦@Arsenal⁩ ⁦@metpoliceuk⁩ no place for this in football or anywhere pic.twitter.com/u8PORZrgQ2