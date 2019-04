El Valencia CF es claro favorito

El bombo de la Europa League deparó hace quince días un emparejamiento entre dos clubes que hasta hace un par de décadas estaban hermanados y que durante algunos años sirvió de caladero para el club de Mestalla e incluso de club formador para jugadores como Palop, Albelda o Angulo. Aquellos años quedaron muy lejos cuando el conjunto amarillo subió a Primera división y su máximo accionista se empeñó en convertirlo en uno de los equipos importantes de . La rivalidad ha ido creciendo hasta el punto de que hoy en día los partidos que antaño fueron de hermanamiento entre aficiones se han convertido en choques de rivalidad donde ninguno quiere perder.

Este choque de cuartos de final llega en un momento muy diferente para los dos equipos y sin duda el clarísimo favorito para estar en semifinales es el CF. El equipo de Marcelino, un técnico que regresa a un lugar del que salió por la puerta de atrás y al que tiene muchas ganas de eliminar, llega infinitamente mejor al partido de ida por la trayectoria de los últimos meses. El borrón del pasado sábado en Vallecas no debería mermar la confianza de un equipo que ha conseguido levantar el vuelo de una temporada que hace tres meses olía a fiasco absoluto e incluso a cambio en el banquillo. Los de Mestalla notarán, seguro, la ausencia del Kondogbia en el centro del campo porque es el jugador que le cambia la cara al equipo con su despliegue físico. En su lugar entrará otro guerrero de máxima garantías como es Coquelin en lo que debe ser una demostración de la amplitud de una plantilla que fue configurada para competir en Champions.

La seguridad defensiva que Marcelino ha conseguido darle al Valencia CF es el mejor arma para pensar que en una eliminatoria como esta los de Mestalla son claros candidatos. Garay está rindiendo cuanto menos a mejor nivel de su carrera y seguramente a uno superior al que le colocó en la órbita de los grandes de Europa cuando jugó en . El argentino se ha convertido en el gran baluarte de un sistema defensivo en el que él manda y ordena. Por eso el Valencia CF ya le ha transmitido formalmente al jugador su interés en estirar el contrato que finaliza el próximo junio de 2020. Si Garay es básico, no es menos importante la aparición de Guedes en este tramo definitivo de la campaña. Un gol del luso sobre la bocina en Krasnodar metió a los de Mestalla en el bombo de cuartos, y ese es el único aval con el que cuenta esta campaña el fichaje más caro de la historia del Valencia CF. Su aparición es obligada, se le fichó para esto y hoy el portugués debe aparecer para decantar la eliminatoria hacía el costado blanquinegro. Garay, Guedes, Parejo, Rodrigo y Neto son los cinco jugadores claves en los que el Valencia CF basa sus opciones de éxito en este final de campaña.

En el lado opuesto llega un que en Europa ha conseguido dar la mejor versión de la temporada y seguramente cercana al nivel que tiene por jugadores y por inversión en futbolistas. La plantilla del equipo castellonense está llena de buenos jugadores que están pagando en exceso la debilidad defensiva que sí tienen. Los Cazorla, Ekambi o Samu son están tirando de un equipo que llega a la eliminatoria muy mermado en lo anímico y en puestos de descenso. Ahí, es donde radica la gran ventaja del Valencia CF. Para el presidente del Villarreal, descendido por última vez a segunda división en 2012, pensar por un segundo en volver a pasar por ese infierno que es la segunda división es un trago tan amargo que se me hace complicado pensar que Calleja arriesgue a sus mejores piezas para intentar el sueño de un título, cuando en la Liga se han quedado sin margen de error si no quieren bajar.

Allá por el mes de septiembre cuando comenzó la temporada si alguien hubiera atisbado esta eliminatoria seguro que la hubiera imaginado muy diferente y con las espadas en todo lo alto. Sin embargo, hay una realidad en Villarreal que hoy no escapa a nadie y es que el local jugará pensando en no descender y el visitante en conquistar una eliminatoria que le acerque a un posible título y al gran objetivo de la temporada, la clasificación para la Champions. El fútbol se juega en el césped pero en esta previa me atrevo a decir que el Valencia CF es claro favorito.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"