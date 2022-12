El único consuelo de España es que sigue en el Mundial

El conjunto de Luis Enrique vivió una verdadera pesadilla de la que casi no se despierta, incluso entrando en pánico en varios momentos.

La Selección de España terminó con una buena noticia la dura derrota ante Japón: sigue viva en el Mundial. Es lo único, porque no le salió absolutamente nada bien. Tenía un partido controladísimo. El primer tiempo hizo prácticamente lo que quiso. Luego, todo se vino abajo.

Se sabía que España estaba expuesta por su estilo de juego. El portero Unai Simón, sus defensas y, especialmente, Luis Enrique, siguen con su libreto y no lo van a ceder para nada. Hoy hay que decirlo cuando es más duro, pero su intención es verdaderamente admirable.

Japón empezó 5-4-1 y le cedió todo a España. El gol de Morata resolvió la problemática de entrarle a un equipo cerradísimo. Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Una mala entrega derivó en el empate. España recibió el gol casi como un golpe de KO. Falta de reacción y un extraño balón que supuestamente no salió torcieron la historia.

Encima, en el otro estadio Costa Rica le ganaba a Alemania y el equipo de Luis Enrique se quedaba afuera. Al final, los europeos hicieron su tarea y le regalaron vida a un equipo que estuvo verdaderamente muerto.

El Mundial te pasa por arriba porque no da segundas opciones ni revanchas. Contra Japón, España sintió el pánico ese. En esas secuencias, los pases salieron mal, las recepciones rebotaron para todos lados, los desmarques no existieron. Y no pudo reaccionar.