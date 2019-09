El último partido de Maradona: el pase de mando a Riquelme y la bombacha de River

Un 25 de octubre de 1997, sin saberlo en ese momento, el Diez cerraba su carrera profesional con un triunfo 2-1 en el Superclásico como visitante.

Diego Armando Maradona arengó a sus compañeros en la boca del túnel, se acomodó la cinta de capitán y asomó la cabeza al campo de juego para apagar sus oídos a los silbidos de los 60 mil hinchas de River que colmaban las tribunas del Monumental y abrirlos solamente para escuchar la ovación que partía desde la tribuna Centenario, copada en su totalidad por diez mil personas de Boca. Levantó los brazos el Diez, en dirección al sector visitante de las gradas y se acercó al trote hasta el banco de suplentes del Millonario para estrechar la mano del entrenador local, Ramón Díaz, su amigo de la juventud que se había convertido en uno de sus más grandes enemigos públicos. Por la cabeza de nadie, ni por la suya misma, rondaba siquiera una mínima idea de que ese Superclásico del 25 de octubre de 1997 sería su último partido como futbolista profesional. Ahora, 22 años después, Diego volverá a encontrarse oficialmente con el equipo de Núñez, pero esta vez como entrenador de Gimnasia.

Aquella tarde de sábado (la fecha completa se disputó ese día), en el duelo más importante del fútbol nacional se definía la punta del Apertura: el conjunto de Núñez llegaba líder con 22 unidades, una más que el Xeneize, que tenía una racha de siete años sin derrotas en la cancha de su máximo rival. Maradona no tuvo un buen partido. Errático y poco participativo, fue testigo dentro de la cancha del gol con el que Sergio Berti puso en ventaja a River a los 40 minutos de la etapa inicial. Cuando los equipos salieron a la cancha luego del entretiempo, el Diez ya no estaba entre los once de Boca: Héctor Veira puso en su lugar a Claudio Paul Caniggia (aunque la creencia popular es que su reemplazante fue Riquelme, en la planilla Román ingresó por Nelson Vivas).

Ya sin su capitán en la cancha, el conjunto de la Ribera cumpliría con la tradición de esos años y daría vuelta el encuentro: apenas 120 segundos después de iniciado el complemento, Julio César Toresani empató la historia y veinte mintuos después, a los 22, Martín Palermo comenzó con su tradición de marcarle a River con aquel recordado cabezazo bajo la lluvia luego de que el Patrón Bermúdez cortinara a Germán Burgos y no le permitiera salir a cortar el centro. Una vez consumado el 2-1, Maradona volvió a aparecer dentro del campo de juego para festejar y hacerle algún que otro gestito de idea a los hinchas de River. Ya en el vestuario, soltó una de sus frases que pasaría a la historia: "Boca jugó a lo Boca y River fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo se le cayó la bombacha".

Sin embargo, toda esa alegría que exhibía en el Monumental, que lo había llevado a declarar que pensaba en la posibilidad de jugar hasta los 40 años, se derrumbó: el martes 28, tres días después del encuentro, empezó a circular el rumor de que -una vez más- Pelusa había dado positivo en un control antidóping. Incluso, un medio aseguró que su padre, Don Diego, había fallecido por el disgusto que le había generado enterarse de la noticia. Entonces, el Diez explotó: el miércoles 29, un día antes de cumplir 37 años, anunció en una entrevista radial que no jugaba más. "Con todo el dolor del mundo, ha llegado el momento de anunciar mi retiro. Se terminó el jugador de fútbol. Le había prometido a mi viejo que no le iba a dar disgustos ni motivos que dañaran su salud. Lo que se dijo con respecto a él fue una canallada", aseguró.

Y aunque muchos creían que se trataba de uno de sus tantos amagues, esa vez no hubo vuelta atrás: el mejor de la historia dejó sus últimas pinceladas en aquella tarde de sábado en el Monumental.

Síntesis del partido:

River (1): Burgos; H. Díaz, Ayala, Berizzo, Placente; Monserrat, Astrada, Berti; Gallardo; Rambert, Salas. DT: Ramón Díaz.

Boca (2): Córdoba; Vivas, Bermúdez, Fabbri, Arruabarrena; Toresani, Cagna, Solano; Maradona; Latorre, Palermo. DT: Héctor Veira.

Goles: PT 40m Berti (R). ST 2m Toresani (B) y 22m Palermo (B).

Árbitro: Horacio Elizondo.