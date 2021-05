El último Do de pecho del Betis

El exfutbolista de Barça y Málaga y que actualmente desarrollaba su carrera como director deportivo del Oviedo, ha fallecido a los 46 años.

Europa League. Esas son las dos únicas palabras que debe tener en el plantel verdiblanco en su encuentro de esta tarde ante el Celta de Vigo. Dos palabras que se abrevian en una sola: victoria. En esa piensa Pellegrini y así lo dejó claro en la rueda de prensa previa. En cuanto a sensaciones, no hay duda, el Betis conseguirá el objetivo. Pero las matemáticas no lo finiquitan y el conjunto heliopolitano ya ha experimentado carambolas diabólicas que le han jugado alguna mala pasada. Aún perdiendo o empatando contra el cuadro vigués, el Villarreal tiene enfrente a un Real Madrid jugándose la Liga y ellos con la mente en la final de esa competición a la que aspiran los béticos. A priori, todo a favor. Pero las relajaciones hay que dejarlas ya para las vacaciones.

Y es que entre jugar la Europa League o Conference League hay enormes diferencias. La primera la económica. La mayor. Ni por asomo se asemejan las cifras. El jugar la tercera competición europea supondría unos ingresos de alrededor de un 30% menos que en la Europa League. Ahí es nada, y tal y como figuran los balances verdiblancos cada euro cobra una especial importancia. Después está la cuestión del prestigio. No hay que caer en equívocos, solo con la designación que se le quería dar a la nueva competición, Europa League 2, sobra cualquier explicación para definirla ya que queda bastante cristalino. Unido a esta cuestión está la revalorización de jugadores. En el caso de que el mercado, como así parece que va a ser, no dé muchas opciones de salida para determinados hombres de la plantilla que dirige Manuel Pellegrini, la Europa League siempre será un nivel superior y sus jugadores valdrán más. Todo ello sin olvidar ese ‘play off’ previo que tendrá que jugar todo aquel que se clasifique para la Conference. Enfrentamientos que serán entre los días 19 y 26 de agosto. Todo un cambio en la planificación de cualquier equipo. Ya después está el tema del dinero por partidos ganados o empatados, el de pasar de fase o los coeficientes.

Son muchas las cuestiones que rodean al último Do de pecho que tienen que esbozar los de Manuel Pellegrini. Ante un Celta que no viene nada mal, ganando los últimos cinco partidos de la competición y queriendo tener un final feliz en su casa. Muchos detalles, y eso que no hemos entrado a valorar lo que valdría quedar sexto o séptimo de cara a los ingresos de LaLiga.

Manolo Nieto