El último comunicado de Boca a la Liga Profesional

El club xeneize envió una nota para solicitar que se revea el fallo y se posterguen los partidos ante Banfield y San Lorenzo.

A menos de 24 horas del partido contra Banfield correspondiente a la segunda jornada del Torneo 2021, Boca emitió un nuevo comunicado en el que da a conocer la nota que le envió al presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, en la cual pide que se revea el fallo y posterguen los duelos ante el Taladro, del sábado, y San Lorenzo, del martes.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que en el día de la fecha, 23 de julio, se envió una nota a la Liga Profesional de Fútbol Argentino por medio de su Presidente, Marcelo Hugo Tinelli. También se deja constancia que los hisopados PCR del día de hoy de toda la delegación de nuestro plantel profesional han sido negativos, al igual que en 4 oportunidades en los últimos 7 (siete) días", explica el texto publicado en la web oficial del Xeneize.

En la nota enviada a la Liga, Boca explica que todo su plantel se realizó distintos hisopados y que siempre dieron resultado negativo. Por otra parte, se manifiesta que, por acuerdo entre Futbolistas Argentinos Agremiados y la AFA, los jugadores "no pueden disputar dos partidos en 48 horas", por lo que los futbolistas de la Reserva que jugaron el viernes no podrían salir a la cancha el sábado y, por lo tanto, deberían jugar chicos de otras categorías de inferiores.

Comunicado de prensa con respecto al partido ante Banfield por la Liga Profesional de Fútbol 👉 https://t.co/Jz3DIqhAwP pic.twitter.com/3sdxvIIqL7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 24, 2021

La nota completa que le envió Boca a la Liga Profesional:

De nuestra consideración: Nos dirigimos a Ud en relación a la situación que esta viviendo nuestra Institución relativa a los partidos que se deben disputar contra nuestros similares del Club Atletico Banfield y el Club Atletico San Lorenzo de Almagro en los próximos dias. Es de su conocimiento que el Gobierno Nacional ha dispuesto que todos los integrantes del plantel de Primera Division que regresó de Brasil tras disputar el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores deba estar recluido y aislado hasta el próximo miércoles 28 de julio de manera preventiva y sin contacto con terceras personas por cuestiones sanitarias vinculadas con la pandemia de COVID19. La realidad es que nuestro plantel nunca violento la burbuja sanitaria en su viaje a Brasil, así lo certifican el Embajador argentino en Brasil y la CONMEBOL debidamente, tampoco presenta casos positivos de covIDI9. Hemos efectuado cl correspondiente PCR al lHegar a Buenos Aircs, los que hemos reiterado en el dia de la fecha, hace algunas horas nada más, los que arrojaron como resultado que todos los integrantes de la delegación dieron NEGATIVO. En el día de ayer, Usted debe recordar nos manifestó que podriamos jugar con nuestro plantel de primera y nos quedamos tranquilos. Como consecuencia de ello hoy se disputo el partido de Reserva. Tras ello, nos fue comunicado que el Gobierno Nacional negaba la solicitud formulada por el club respecto de habilitar a los integrantes de nuestro plantel profesional que se encuentra aislado a disputar el encuentro previsto para el dia de mañana frente al Club Atlético Banfield, mediante la confomación de un corredor sanitario. Por acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados y la A.F.A., los jugadores profesionales no pueden disputar otro encuentro dentro de las 48 horas de jugado el anterior. Por lo tanto, como usted vera, no podemos presentar nuestro equipo con ninguno de los profesionales habilitados tanto de primera ( por estar en cuarentena obligatoria ) como los de reserva ( por haber jugador hoy ). Es decir, la situación para estos dos partidos que nos referimos es que deberíamos recurrir a jugadores de las divisiones inferiores de las cuarta, quinta o sexta para cumplir con la decisión que usted nos comunicó vía WhatsApp.

Señor presidente, queda claro que Boca Juniors no ha violado ninguna disposición vigente, tal como se lo hemos expresado arriba, tampoco presenta contagios de COVID 19 en su Plantel de Primera, no vulnero la burbuja sanitaria en ningún momento pero hay una ORDEN del Gobierno Nacional que estamos obl1gados a cumplir. Boca Juniors se encuentra hoy en la situación que, para acatar la decisión del Gobierno Nacional, no puede utilizar a los jugadores profesionales de Primera Division y para cumplir con los reglamentos de la Liga debe presentar equipo que, como vio, la única vía que tiene es exponer a los jugadores de inferiores. Nuestra Institución tiene como premisa fundamental fomentar el desamollo del deporte para cultivar la salud, la moral, la convivencia de todos. Pero mas aun, tenemos la responsabilidad de acompañiar cl crecimiento y educación de todos nuestros jugadores juveniles a quienes debemos proteger, asistir y por sobre todas las cosas, privilegiar en su educación y salud. La A.F.A. y la FIFA en sus diferentes resoluciones y recomendac ültimo de la práctica del futbol es el " ser humano " por quien debemos velar y cuidar. Los principios de compañerismo, justicia, inclusión, fair play deben estar por arriba de cualquier compromiso diferente y asi pensamos. Por ello queremos decirle que nosotros no queremos exponer a los juveniles a participar de estos encuentros que los someterá a una situación sumamente estresante y que puede alterar su normal crecimiento. A los jóvenes hay que cuidarlos. nes siempre ha expresado que el fin Por todo los expuesto solicitamos revea la decisión adoptada por la mesa directiva de la Liga que usted preside y nos ayude a no vermos obligados a poner en riesgo a nuestros jóvenes y exponerlos a situaciones raras y peligrosas hasta para su fisico solo porque la fría letra del reglamento no contempla que Boca Juniors esta obligado a acatar la orden del Gobierno Nacional so pena de cometer un delito, si no lo hace. Sabiendo de vuestra sensibilidad, nuevamente nos ponemos en sus manos con el fin de hacer realidad que el futbol sea un camino de crecimiento, sano, justo y en armonía teniendo al HOMBRE como fin ultimo.- Saludamos a Ustedes atentamente

CÓMO EMPEZÓ TODO

Además de la eliminación de la Copa Libertadores, del escándalo posterior en el estadio y de haber pasado toda la noche en una comisaría, Boca sumó un inconveniente más al aterrizar en Buenos Aires desde Brasil: el Ministerio de Salud nacional consideró que el Xeneize rompió la burbuja sanitaria durante su estadía en Brasil, por lo que el plantel debe cumplir con el aislamiento obligatorio de una semana y todos los jugadores que viajaron no pueden jugar el sábado frente a Banfield ni el martes contra San Lorenzo, en la continuidad del Torneo de la la Liga Profesional.

El Xeneize había enviado el jueves un pedido a la Liga Profesional de Fútbol para que se postergara no solo el duelo ante el Taladro, sino también el choque con el Ciclón y a través un comunicado oficial se comunicó que había un acuerdo de palabra con Marcelo Tinelli, titular de la LPF. "Hemos recibido la notificación verbal, por parte del presidente de la Liga Marcelo Hugo Tinelli, de la suspensión del partido que debíamos disputar ante Banfield el próximo sábado", se expresaba en el documento. Sin embargo, el directivo y conductor de televisión respondió irónicamente en su cuenta de Twitter. La lectura entre líneas: según él, no hubo ninguna notificación.

El viernes por la mañana, la ministra de salud, Carla Vizzotti negó cualquier pedido de Boca, que recién se hizo al mediodía: “La verdad es que nosotros al día de la fecha no hemos recibido ninguna nota. No hemos recibido ningún pedido ni ninguna solicitud. Hasta ahora Salud no ha recibido ninguna solicitud desde Boca Juniors. Estamos a la espera del pedido y de evaluar el riesgo". Para la ministra, "la burbuja no se conservó" y por eso en horas de la tarde rechazaron el pedido de las autoridades xeneizes.

Ante la negativa del Ministerio de Salud, y sumando que el viernes la Reserva jugó con todos sus titulares, la dirigencia de Boca analiza si presentará o no su equipo ante Banfield. Si finalmente el Xeneize no juega el sábado, se expondrá a tres sanciones: además de que le darán por perdido el duelo ante el Taladro, le sacarían otros tres puntos extra de la tabla final del Torneo y recibiría una multa económica de alrededor de un millón y medio de pesos.