El traspaso de Kovacic al Chelsea se anunciará este lunes

El acuerdo entre todas las partes está cerrado antes del 1 de julio. El croata puede 'saltar' así la sanción FIFA. El Real Madrid cobrará 45 millones

El y el anunciarán este lunes el traspaso de Mateo Kovacic al conjunto inglés. El croata estuvo cedido esta temporada en Stamford Bridge, y prolongará así su relación con el club 'blue' de manera permanente. Tal y como Goal publicó el pasado jueves, los dos clubes habían alcanzado ya un acuerdo por el mediocampista a cambio de 45 millones de euros, y en estos días se ha cerrado también el acuerdo entre el Chelsea y Kovacic. Todo está atado a falta únicamente del anuncio oficial, que se producirá en las próximas horas.

Tal y como Goal venía publicando, este traspaso venía condicionado por la sanción FIFA que pesaba sobre el Chelsea y que le impedía registrar nuevos jugadores durante esta ventana de fichajes. El caso está todavía en manos del TAS, pero visto que no se había pronunciado aún sobre el recurso 'blue', todas las partes han tenido que pisar el acelerador en este proceso. Y es que, en caso de mantenerse finalmente la sanción, no habría problema en que Kovacic continuase en el Chelsea siempre que el traspaso se hiciese antes de este 30 de junio. Al haber estado ya registrado como jugador del Chelsea la pasada campaña, no era por tanto considerado como un fichaje nuevo. Pero para sacar ventaja de ese vacío legal, el jugador croata no podía 'regresar' al Real Madrid, que es el club que todavía tenía sus derechos. La fecha límite era este domingo día 30, que era cuando finalizaba oficialmente la cesión. Y según ha podido saber Goal, el traspaso se ha hecho dentro de los plazos permitidos a todos los efectos, aunque no se haya anunciado todavía hasta este lunes primero de julio.

Kovacic es así la segunda salida confirmada en el Real Madrid en el presente mercado estival de fichajes. El primero fue Marcos Llorente, que salió al a cambio de 35 millones de euros. Si bien la inversión merengue está en cifras récord en el presente verano, alrededor de 300 millones de euros, ya se han recuperado 80 'kilos' sólo con dos jugadores. En las próximas fechas se esperan las salidas de Raúl De Tomás al y de James Rodríguez al Nápoles. El Real Madrid comienza la pretemporada la próxima semana, y desde el club blanco quieren aligerar al máximo la plantilla antes de viajar a la gira por .